Американская хоккеистка клюшкой разбила лицо судье в матче на Олимпиаде в Пекине

Хоккеистка сборной США Аманда Кессел разбила губу арбитру Сианне Лифферс в матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

В начале второго периода форвард высоко подняла клюшку и случайно нанесла удар канадской судье. В итоге девушка отправилась с разбитым лицом в подтрибунное помещение для получения медицинской помощи.

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Канады. Таким образом, канадская команда заняла первое место в группе А.