Алина Загитова поддержала женскую сборную по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова побывала на матче женской сборной России по хоккею против Финляндии (0:5) на Играх в Пекине.

«Я сегодня примеряю новый образ комментатора. Если что, это шутка. Просто надела на себя уши. Мне очень нравится, как я с ними выгляжу.

Я первый раз на женском хоккее. Девочки, давайте, я за вас болею!" - сказала Загитова в сторис в Instagram.

В матче группового этапа женского хоккейного турнира сборная Финляндии победила команду России (5:0). Финки набрали три очка и заняли третье место в группе А. У россиянок столько же очков и четвертое место.