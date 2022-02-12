Алексей Жамнов: «Ждем от Шипачева больше»

Главный тренер сборной России по хоккею Адексей Жамнов после поражения от чехов (5:6 ОТ) подвел итоги матча олимпийского хоккейного турнира.

— Довольны ли контролем шайбы?

— Да, но поначалу тоже были шероховатые моменты. Не держали поначалу шайбу вообще, но потом уже проявили уверенность, начались навороты, держали шайбу.

— От Шипачева ждете больше?

— Ждем, конечно, от Вадима больше, но думаю, что он проявит себя в следующем матче и вообще в дальнейшем на этом турнире. Думаю, он поможет еще.

— Каково состояние Каюмова?

— Он тренируется, посмотрим. Завтра выйдет на лед. Не исключаем, что может вернуться.

— Не планируете его на Анисимова менять пока до четвертьфинала?

— Пока не обдумывали все эти нюансы. Посмотрим, как завтра все будет складываться. Давайте подождем.

По итогам группового этапа сборная России (7 очков) заняла первое место в группе B и вышла в четвертьфинал турнира. Вторыми стали датчане (6), третьими — чехи (5), четвертыми — швейцарцы (1).