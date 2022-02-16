Жамнов назвал различия российских и иностранных журналистов на Олимпиаде в Пекине

Жамнов рассказал о различиях российских и иностранных журналистов на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что иностранные журналисты задают позитивные вопросы чаще, чем российские представители СМИ.

«Когда общаюсь с иностранными журналистами, там все вопросы про позитив и спорт. А у нас же почему-то придумывают всякую чушь и столько негатива. Уже правда устал от этого», — сказал Жамнов.