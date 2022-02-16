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Сегодня, 12:12

Жамнов назвал различия российских и иностранных журналистов на Олимпиаде в Пекине

Жамнов рассказал о различиях российских и иностранных журналистов на Олимпиаде в Пекине
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что иностранные журналисты задают позитивные вопросы чаще, чем российские представители СМИ.

«Когда общаюсь с иностранными журналистами, там все вопросы про позитив и спорт. А у нас же почему-то придумывают всякую чушь и столько негатива. Уже правда устал от этого», — сказал Жамнов.

Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады. Соперник команды определится сегодня по итогам других четвертьфинальных матчей. Россия сыграет против Швейцарии в случае, если эта сборная победит Финляндию. В случае поражения швейцарцев россияне встретятся с победителем игры Швеция — Канада.

Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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