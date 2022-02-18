Жамнов: «То, что Наумов и Федоров знали Юханссона помогло России, просили, чтобы ребята бросали верхом»

Жамнов заявил, что победить сборной России помогло то, что Наумов и Федоров знали голкипера Швеции Юханссона

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, помогло ли то, что тренеры Сергей Наумов и Сергей Федоров знали голкипера Швеции Ларса Юханссона.

— Считаете, что удача...

— Ну да, да. Нам везет. Вы это хотели сказать?

— Ткачеву могли дать 5+20, простили?

— Спросите у судей.

— Насколько помогло, что Наумов и Федоров знали Юханссона?

— В принципе да, говорили это ребятам в раздевалке перед игрой. Он в КХЛ, ни для кого не секрет. Просили, чтобы использовали лишний пас в атаке на ворота. Чтобы бросали верхом.

В полуфинале Россия обыграла Швецию по буллитам (2:1Б).

В финале, 20 февраля, россияне встретятся с Финляндией. Начало в 7.10 по московскому времени.