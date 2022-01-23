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Сегодня, 18:53

Алексей Жамнов присоединился к сборной России на базе в Новогорске

Главный тренер Жамнов присоединился к сборной России на базе в Новогорске
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов присоединился к игрокам на тренировочной базе в Новогорске, информирует пресс-служба ФХР.

Ранее «СЭ» сообщал, что главный тренер сборной сдал положительный тест на COVID-19, не прибыл в расположение команды и отправился на карантин.

Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Отметим, что хоккеисты, заразившиеся коронавирусом до начала и во время Игр, могут быть заменены в любой момент, при условии, что в заявке команды на матч будет не менее 15 игроков. Если сборная не сможет выставить это количество игроков на встречу, то получит техническое поражение.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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