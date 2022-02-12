Алексей Ковалев сравнил сборную США с нижегородским «Торпедо»

Тренер сборной Китая Алексей Ковалев прокомментировал поражение команды от США (0:8) и сравнил американцев с нижегородским «Торпедо».

— 0:8 китайской сборной от студентов из США — для вас неожиданность?

— Никто не предполагал, что так закончится! Начали-то мы неплохо. Просто потом снизили темп — было тяжело, поскольку кто-то травму получил, кто-то подустал. Для наших игроков темп был задан высокий, непривычный. Нужно время для адаптации, эмоций много — все-таки они впервые на Олимпиаде. Надеюсь, что с немцами будет по-другому. Это в принципе та же команда, которая под маркой «Куньлуня» играла в КХЛ. Просто на Играх спрос другой.

— Кстати, о спросе. Разбор полетов со стороны китайских руководителей после такого разгрома уже был?

— Еще нет.

— Как бы эта сборная США сыграла в КХЛ? Всех бы порвала?

— Неплохая команда, но не сказал бы, что была бы одной из сильнейших. По движению напоминает мне нижегородское «Торпедо». Американцы, как и нижегородцы, небольшого роста, но быстрые и подвижные. В верхней части таблицы КХЛ американцы в таком составе были бы, но лучшими — нет.

— Если от такой Америки получили 0:8, то сколько было бы, если бы сюда приехала НХЛ?

— Тяжело сказать. Кто знает, может быть, даже лучше сыграли бы.

— Это с чего еще? Там-то уровень на порядок выше.

— Понимали бы, что придется больше играть в защите, и уделили больше внимания обороне. Может, даже и меньше пропустили бы.

Следующий матч на Олимпиаде в Пекине сборная Китая проведет сегодня, 12 февраля против Германии. Начало — в 11.40 (мск).