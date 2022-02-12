Тренер сборной Китая, бывший форвард сборной России Алексей Ковалев поделился мнением об игре российской команды на Олимпиаде в Пекине.

— Видели ли два первых матча сборной России — со Швейцарией и Данией? И что думаете о том хоккее, который показала команда Алексея Жамнова?

— Сборная выиграла два матча подряд, не пропустила ни одного гола. Это хорошо, что тут можно говорить?

— Об очень невразумительной игре в атаке, например. Три шайбы в двух играх с, мягко говоря, не фаворитами.

— Люди не должны забывать, что закончились те времена, когда мы всех, кроме канадцев, обыгрывали с крупным счетом. Сейчас все команды хорошие, обученные, со всеми тяжело играть. У всех приличные школы, и уровень хоккея поднимается. Всех громить по 6:0 — такого уже не будет. Выигрыш есть выигрыш. Счет не важен, главное — победа.

— Вы миллион лет знакомы с Жамновым, вместе играли в «Динамо» и в сборной, выигрывали Олимпиаду в Альбервилле. Помните, в какой хоккей играли он, Федоров, Гончар. Удивляет ли вас, что пока их сборная играет в «бей-беги»?

— Думаю, что такой задачи — играть в прямолинейный хоккей — перед командой точно не стоит. Просто соперники, играющие от обороны, дают мало возможностей использовать те элементы, которые наши тренеры пытаются наработать во время тренировок. Но с каждым матчем все будет улучшаться. Они талантливые тренеры, и не сомневаюсь, что будут вносить поправки и делать игру более эффективной.

— Стилистически хоккей сборной России в Пекине дальше может измениться? Или с таким составом по-другому играть невозможно?

— Сильные команды всегда набирают обороты с каждой игрой. Времени без официальных матчей все-таки прошло достаточно много, практики не было. Когда там последний раз хоккеисты сборной России играли — пару недель назад?

— Почти месяц. Чемпионат остановили в районе 10 января, на сбор в Новогорск сели 15-го.

— Тем более. Игровой ритм не сразу возвращается. Поэтому думаю, что все лучшие команды будут прибавлять с каждым матчем.

Сборная России обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0). Сегодня, 12 февраля команда проведет заключительный матч в групповом турнире на Олимпиаде против Чехии (начало — в 16.10 мск). Благодаря тому, что чехи вчера не смогли выиграть у Швейцарии в основное время, Россия досрочно вышла в четвертьфинал Игр.