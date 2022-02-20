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Сегодня, 10:08

Александр Мостовой назвал лучшего игрока хоккейной сборной России на Олимпиаде

Мостовой считает Ивана Федотова лучшим игроком хоккейной сборной на Олимпиаде
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение сборной России по хоккею от Финляндии (1:2) в финале турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Нам не хватило фортуны. Да, финны начинали с каждым периодом набирать. Это было ожидаемо. Можно сказать, что нам и в матче со шведами подфартило, хотя мы достаточно хорошо сыграли. Без НХЛ играли все. Это вопрос к тому, почему олимпийские игры многие не смотрят с большим вниманием. Олимпиада создана для того, чтобы выступали все сильнейшие. Тем более в хоккее. Кто для меня лучший игрок? Иван Федотов!» — сказал Мостовой «СЭ».

Единственную шайбу в составе российской команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).

Александр Мостовой
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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