«У кого-то в ИИХФ с мозгами беда». Кожевников о матче Россия — Канада в масках на Олимпиаде-2022

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о матче женских хоккейных сборных России и Канады (1:6) на Олимпиаде в масках.

«Что-то с головами у ИИХФ. Меняется регламент, так нельзя. Чисто помешательство. Пишут, что после коронавируса мозг отмирает. Видимо, кто-то в ИИХФ переболел и там с мозгами беда. Или психоз. Там болезнь прогрессирующая. Только благодаря МОК сыграли этот матч. Не знаю, что ИИХФ еще выкинет. В пять утра сдавать ПЦР — это бредятина! А почему бы всю ночь анализы не сдавать?! Что вообще у людей в голове», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

Матч между женскими сборными России и Канады был отложен на час, потому что игроки соперника отказались выходить на лед из-за задержки результатов теста на ковид у россиянок. В итоге хоккеистки провели встречу в масках.