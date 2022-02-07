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Олимпийский чемпион Кожевников отреагировал на игру хоккеисток России и Канады в масках

Сегодня, 13:04

«У кого-то в ИИХФ с мозгами беда». Кожевников о матче Россия — Канада в масках на Олимпиаде-2022

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о матче женских хоккейных сборных России и Канады (1:6) на Олимпиаде в масках.

«Что-то с головами у ИИХФ. Меняется регламент, так нельзя. Чисто помешательство. Пишут, что после коронавируса мозг отмирает. Видимо, кто-то в ИИХФ переболел и там с мозгами беда. Или психоз. Там болезнь прогрессирующая. Только благодаря МОК сыграли этот матч. Не знаю, что ИИХФ еще выкинет. В пять утра сдавать ПЦР — это бредятина! А почему бы всю ночь анализы не сдавать?! Что вообще у людей в голове», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

Матч между женскими сборными России и Канады был отложен на час, потому что игроки соперника отказались выходить на лед из-за задержки результатов теста на ковид у россиянок. В итоге хоккеистки провели встречу в масках.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kozhevnikov-o-skandal-nom-matche-rossiya-kanada-vidimo-kto-to-v-iihf-perebolel-koronavirusom-i-tam-s-mozgami-beda/
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