Агент Бурдасова: «Не думаю, что в реакции Антона на непопадание на Олимпиаду был сарказм»

Агент нападающего СКА Антона Бурдасова Шуми Бабаев рассказал, как относится к тому, что его клиента не включили в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

После непопадания в заявку Бурдасов в Instagarm опубликовал видео с отрывком из популярного YouTube-шоу «Что было дальше?».

— В прессе сообщили, что Бурдасов с сарказмом отреагировал на непопадание в состав сборной России на Олимпиаду.

— Я не думаю, что это был какой-то сарказм. Антон просто все время шутит, находит моменты, чтобы сыронизировать. У всех сейчас одно мнение: сборная должна выиграть Олимпиаду. Это хорошо для всех. Поэтому нереально то, что кто-то будет болеть против сборной из-за непопадания в состав. Антон Бурдасов и другой мой клиент — Станислав Галиев — бросающие игроки, которые забивают много. Но, наверное, они не подходят к этим схемам. Главный тренер и генеральный менеджер приняли такое решение, взяли на себя ответственность. После Олимпиады будем смотреть, кто был прав — они или те люди, которые считают, что не взяли хоккеистов, заслуживающих это. Будь это Олимпийские игры или чемпионат мира, всегда есть споры из-за состава. Поэтому я не думаю, что это был сарказм со стороны Антона. Как я уже говорил, есть удивление по многим фамилиям. Если не попали забивающие ребята, значит, сборная, скорее всего, будет играть от обороны? — сказал Бабаев «РБ Спорт».

— С Антоном вы говорили на этот счет? Он расстроен?

— Конечно, он расстроился, как и любой хоккеист, который не попадает на Олимпиаду. На таком мероприятии хочет присутствовать каждый спортсмен.