Станислав Поздняков: «Первая группа наших специалистов уже начала работать в Пекине»

В МИА «Россия Сегодня» состоялась онлайн-конференция президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и главы федерации фристайла Алексея Курашова, которая была посвящена подготовке сборной России по фристайлу к стартующей 4 февраля зимней Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что в преддверии Олимпийских игр ОКР по традиции проводит ряд мероприятий для СМИ в рамках проекта «Медиацентр команды ОКР», на которых представители прессы имеют возможность задать вопросы руководителям Олимпийского комитета и общероссийских спортивных федераций, тренерам и спортсменам. Первый цикл пресс-конференций состоялся осенью 2015 года. Мероприятия, посвященные подготовке к Играм в Пекине, проходят в режиме онлайн.

— До открытия Олимпийских игр осталось менее 10 дней, мы на финишной прямой, — отметил президент ОКР. — Передовая группа наших специалистов уже прибыла в Пекин и начала работу. С нетерпением ждем первую волну олимпийцев, которые вылетают в Китай и в четверг заедут в Олимпийские деревни. Они синхронно откроются 27 января. Все идет четко по плану.

Что касается фристайла, то это один из самых медалеемких видов спорта в программе зимних Олимпийских игр. Результаты, показываемые нашими спортсменами в этом виде в последнее время, заставили всех болельщиков обратить на него внимание. Вид спорта интересный, по-своему опасный и азартный. И крайне разнообразный с точки зрения дисциплин внутри спортивной программы. Думаю, что у фристайла большое будущее, в том числе потому, что он воспринимается как часть молодежной субкультуры и очень популярен среди подрастающего поколения.

Мы с Федерацией фристайла России являемся давними партнерами, прошли вместе непростые Игры в Пхенчхане. И, конечно, сегодня можем говорить о том, что условия, в которых будем выступать в Пекине, гораздо более комфортные для наших спортсменов.

Права наших спортсменов были нарушены

— Вопрос по распределению олимпийских квот во фристайле окончательно не решен до сих пор, поскольку наши спортсмены не выступали на квалификационных соревнованиях в Северной Америке. На какой стадии он находится сейчас и какие действия предпринимаются?

— Речь идет о том, что в связи с тем, что на территории США и Канады не признается вакцина «Спутник», российские спортсмены не смогли принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм. Между тем мы видим, что Организационный комитет «Пекин-2022» занимает другую позицию. Он признает все вакцины, зарегистрированные в странах, из которых приехали спортсмены. Такого же подхода придерживается большинство государств, проводящих соревнования, включая Российскую Федерацию.

Поэтому, безусловно, мы считаем, что права наших спортсменов были нарушены по не зависящим от них причинам. В связи с этих возникла необходимость диалога с международной федерацией, к которому мы сразу пригласили коллег из спортивного департамента МОК. Мы неоднократно просили наших коллег предложить варианты, при которых наши спортсмены не подверглись бы такой дискриминации. Я поднимал эту тему в том числе на Олимпийском саммите, проходившем 12 декабря. Мы общались на самом высоком уровне. Недавно я написал письмо главе МОК Томасу Баху, в котором еще раз обратил внимание на приверженность нашей страны к одинаковому подходу для всех спортсменов вне зависимости от их гражданства и тем более признания или непризнания вакцин.

В этой ситуации мы с самого начала оказывали консультативную помощь Федерации фристайла России. Юристы проводят консультации, мы не собираемся эту ситуацию отпускать, поскольку видим, что абсолютно правы и можем биться за наших спортсменов. Сейчас счет идет буквально на часы. И если не получим устраивающий нас ответ от Международной федерации лыжного спорта, то будут задействованы механизмы Международного спортивного арбитража.

— А хватит ли времени, если дело будет рассматривать CAS?

— Есть специальная процедура. Подразделение CAS уже находится в Пекине — это обычная практика. Данная группа должна в очень короткий срок провести все слушания и принять решение. Именно туда мы намерены обратиться.

— Последние новости о положительных ПЦР-тестах у спортсменов, в том числе российских, заставляют говорить о том, что Игры в Пекине могут превратиться в омикрон-лотерею. Не опасаетесь, что распределение мест будет зависеть от результатов тестов на коронавирус?

— Олимпийские игры в любом случае будут большим спортивным праздником. Другое дело, что, к сожалению, не все на нем окажутся. Безусловно, на сегодняшний день это — самый большой вызов. Преодолеть барьеры заключительного этапа, уберечься от заражения и принять участие в Олимпийских играх.

Мы ежедневно получаем информацию по данному поводу. Штамм омикрон в целом ведет себя менее агрессивно, при этом все наши спортсмены вакцинированы. Это должно дать некоторые преимущества по сравнению с предыдущими штаммами с точки зрения более коротких сроков выздоровления и восстановления. Соответственно, больше возможностей все-таки принять участие в Играх.

Самое главное из того, что зависит от нас, — чтобы такие случаи остались единичными, а все спортсмены, руководители, тренеры и персонал предприняли все возможные меры для их локализации. В этом наша главная задача.

Будем бороться за самые высокие результаты

Президент федерации фристайла Алексей Курашов отказался строить медальные планы, полагая, что наши спортсмены всегда борются только за первое место. При этом в спорте есть много факторов, которые могут повлиять на исход соревнований.

— Мы стали медалеемким видом, а это налагает дополнительную ответственность. Тем интереснее двигаться вперед. У нас каждая дисциплина — это как один вид спорта, спортсмен может завоевать медаль только в одном виде. Это принципиальное отличие от других медалеемких видов. Мы не сторонники давать медальные прогнозы. Все дисциплины фристайла имеют субъективный вид оценки. Невозможно подать протесты — сейчас отрабатываем возможность, чтобы можно было пересмотреть результаты. Считаем, что это необъективно с точки зрения спорта. Мы будем бороться за самые высокие результаты. Часть спортсменов молодые, Олимпийские игры станут для них испытанием. Мы должны системно работать на два олимпийских цикла.

Также Курашов напомнил всем, что спортсмены сборной России завоевали 22 олимпийские квоты. Еще трем спортсменам могло бы быть предоставлено место на Играх, если бы они поучаствовали в отборочных соревнованиях в Северной Америке. Еще три потенциальных участника Пекина-2022 травмировались, так что квот на самом деле могло быть намного больше.

Речь зашла о предложениях некоторых зарубежных коллег и болельщиков вакцинироваться в другой стране разрешенными на Западе вакцинами. На это тоже ответил глава федерации фристайла, рассказав, что они рассматривали такие варианты:

— Когда закончился прошлый сезон, мы в апреле сделали план вакцинации для всех команд фристайла. По каждому лицу у нас есть количество антител, когда надо делать прививку и так далее. Прививочная кампания была разработана с учетом тренировок. Но в июне 2021-го началась новая волна ковида, пошли новые запреты в разных странах. Команда по акробатике должна была работать на водном трамплине в Чехии, туда нельзя было въехать, не то что вакцинироваться. Мы организовали соревнования, чтобы нам реализовать подготовительный этап. Открытой вакцинации там не было. Остальные тренируются высоко в горах, там невозможно сделать вакцину. Но мы прорабатывали варианты и по Австрии, и по Швейцарии, и по Германии, где у нас проходят сборы. Там для резидентов и нерезидентов совершенно разные требования. Получается, что мы должны до сбора все нагрузки убрать, потом — после, ведь на высоте это прогрессирует все очень быстро.

— Спортсмены успеют добраться до Китая в случае выделения дополнительных квот?

— Команда по могулу вылетает в Пекин 28 января. В случае положительного решения нашего вопроса после этой даты, спортсмены пропустят первую официальную тренировку, но смогут добраться до КНР с представителями других видов спорта.

Отмечу, что у нас нет цели создать резонанс вокруг этой истории. Мы, наоборот, стараемся делать осторожные высказывания, которые не повлияют на психоэмоциональное состояние команды.

— Насколько критично отсутствие тестовых соревнований?

— Очень. Отсутствие тестовых соревнований может повлиять на итоговые результаты. В ски-кроссе был один этап Кубка мира на олимпийской трассе, однако ее профиль мог и поменяться. Не факт, что виртуальная презентация объекта будет на сто процентов совпадать с реальной.

Что касается остальных дисциплин, то это плохо, что мы не опробовали инфраструктуру. Трех официальных тренировок может оказаться недостаточно, ведь нам неизвестны сила ветра, структура снега, бытовые условия, которые нас ждут. Да и психологически выступать в знакомом месте проще.

Но мы не жалуемся, стараемся не обращать внимания на происходящее вокруг. У нас задача — бороться за самые высокие места в имеющихся условиях.

— Как федерация взаимодействует с ОКР при подготовке к крупным турнирам?

— У нас есть комплексная научная группа, которая на регулярной основе контактирует с Инновационным центром ОКР. Считаю, что подобное взаимодействие очень полезно, потому что полученные данные помогают скорректировать программы подготовки спортсменов. Будем продолжать работать в этом направлении.