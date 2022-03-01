Судьи FIS уже второй раз перераспределяют награды Олимпиады. Швейцарку сначала лишили бронзы, а теперь возвращают

Странная история с итогами соревнований по женскому ски-кроссу в Пекине.

Международная федерация FIS неожиданно решила поменять список призеров Олимпиады-2022 в женском ски-кроссе. Спустя девять дней после окончания соревнований медали лишается немка Даниэла Майер. Она не принимала допинг и не допускала нарушений Олимпийской Хартии — а ведь это основные причины, по которым МОК принимает жесткие решения по изъятию награды. У Майер забирают бронзу из-за ситуации, в которой она не принимала прямого участия, — проблема в отмене дисквалификации швейцарской фристайлистки. Получается, перед нами прецедент, когда решение судьи «в поле» оспорить удалось в суде?

Дисквалификация, которую отменили после протеста

Ски-кросс во фристайле — одна из самых перспективных дисциплин для продвижения на широкую аудиторию. Быстрые заезды в формате плей-офф, динамика и красивые кадры, а главное — интуитивно понятные правила. В отличие от условных могула, лыжной акробатики или слоуп-стайла, вокруг которых постоянно судейские скандалы (вспомним хотя бы протесты нашей Анастасии Таталиной), в ски-кроссе споров вокруг победителя минимум. Кто первый пересек финишную черту, тот и чемпион. Но, естественно, не без отдельных нюансов. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не разрешает спортсменам вести жесткую контактную борьбу и блокировать траекторию соперника. Если во время заезда был контакт, то сразу после него на консилиум собираются судьи и принимают решение. У них три варианта — либо оставить инцидент без внимания, либо выдать предупреждение (желтую карточку). И только в крайнем случае дисквалифицировать, если арбитр установит неспортивный элемент в действиях одного из участников.

Это и случилось в заезде девушек на Олимпиаде в Пекине. Швейцарская фристайлистка Фанни Смит заняла третье место, но после завершения финального заезда судьи решили пересмотреть имевший место контакт Смит с соперницами и приняли решение дисквалифицировать ее. Это решение изначально было спорным, но казалось оно неотвратимо. Как бы не так! После подачи протеста со стороны Смит и Швейцарской федерации апелляционная комиссия собиралась четыре раза. Были изучены как видео, так и письменные документы. В итоге комиссия пришла к выводу, что контакт, из-за которого Смит была оштрафована, стал результатом последовательности действий, которые произошли в унисон. Близость гонщиков во время соревнований привела к действиям, которые не были преднамеренными или предотвратимыми. Апелляционная комиссия сделала вывод, что жюри на соревнованиях могло вынести официальное предупреждение, однако по правилам оно не влечет за собой каких-либо санкций.

Опасный прецедент для будущего олимпизма

Следовательно, дисквалификацию отменили и вернули исходные результаты заезда. Смит с четвертого места поднимается снова на третье, но в то же время немка Майер — с третьего обратно на четвертое! Драмы истории добавляет тот факт, что прошла уже церемония награждения — как официальная в Пекине, так и памятная в Германии. Майер выдали государственные награды за ее успех, а она сама успела за эти дни пережить весь спектр эмоций — от разочарования от последнего места в финале до радости за бронзу, которая ей досталась после дисквалификации Смит. Неужели МОК и FIS всерьез теперь хотят забрать у нее медаль, которую она принимала в слезах от счастья? Для 25-летней Майер это лучшее достижение за карьеру. Она выигрывала серебро на юниорском ЧМ, но взрослая карьера пока что не складывалась, и даже на Кубках мира она не блистала.

В то же время для Смит это уже второй олимпийский успех. Она была третьей четыре года назад в Пхенчхане, а кроме того, выигрывала чемпионат мира и сразу несколько наград достоинством ниже. В 29 лет ее вполне можно назвать одной из сильнейших фристайлисток мира, и в Пекин она ехала очевидным фаворитом. Если говорить о справедливости, то лучшим решением для МОК было бы выдать для Смит вторую бронзовую медаль, при этом не наказывая Майер. Ведь чем, собственно, она провинилась? Кроме того, сама возможность оспорить решение судьи после соревнований может открыть ящик Пандоры. Помните кейс с нашим протестом на результаты в личном турнире художественной гимнастики в Токио? Или недовольство корейской делегации серебром Юны Ким в Сочи? Вряд ли сейчас будут вспоминать такие давние истории, но на будущее ситуацию с переделом наград в ски-кроссе точно запомнят.