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Сегодня, 15:24

В Федерации фристайла России оценили выступление россиянок в лыжной акробатике на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Есения Пантюхова.
Фото Reuters

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал результаты выступления россиянок в акробатике на Олимпиаде-2022.

«В женской акробатике у нас очень серьезная конкуренция со стороны Китая и США. Наша команда очень молодая. Есении Пантюховой 16 лет, Насте Прытковой — 18. Люба Никитина выполняет двойные прыжки, она еще не перешла на тройные. Конечно, чтобы конкурировать за олимпийские медали, необходимо выходить с программой тройных прыжков. Но пока наши девушки слишком молоды.

Их цель была стабильно и чисто выполнить все программы. В любом случае это огромный опыт. Для Насти и Есении это первые Олимпийские игры. И наша задача — начать формировать в них стойкость духа. Поэтому рассчитываем на будущее", — приводит слова Курашова Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

Пантюхова вышла в первый финал в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине. Однако по итогам двух прыжков она стала лишь девятой (78,75) и не пробилась во второй финал.

Россиянки Никитина (69,80) и Прыткова (78,43) выбыли на этапе раунда квалификации.

Источник: https://t.me/olympic_russia/8085
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