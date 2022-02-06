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Сегодня, 17:50

Тренер фристайлистки Смирновой считает, что спортсменке нужно время для золота

Тренер фристайлистки Смирновой: «Она способна выиграть золото, просто нужно время»
Иван Шитик
Корреспондент

Тренер российской фристайлистки Анастасии Смирновой Руслан Шарифуллин заявила, что в будущем она способна выиграть золото Олимпийских игр.

В воскресенье Смирнова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «могул» на Олимпиаде. Первое место заняла австралийка Джакара Энтони, серебро выиграла представительница США Джаэлин Кауф.

«Это определенный успех. Конечно же, мы все радовались, сегодня это был максимум, на что были способны. Она сделала все, что от нее зависит, для нее это победа. Но я не сомневаюсь в том, что она способна выиграть, просто нужно время. Эта Олимпиада для нас — определенная ступень к тому, чтобы подняться к наивысшей награде», — сказал тренер ТАСС.

Тренер также заявил о плохом состоянии инфраструктуры спортивной школы, в которой тренировалась фристайлистка.

«Самое главное, чтобы этой наградой вдохновились наши чиновники. С мотивацией детей у нас проблем нет, у нас в школе числится 430 детей, все тренируются с большим желанием. Я хочу достучаться до наших чиновников. У нас есть гора, она лучшая в стране, но наша инфраструктура оставляет желать лучшего», — сказал тренер.

19-летняя Смирнова — воспитанница СШОР «Огонек» им. Л. Д. Постникова в Чусовом Пермского края и представляет общество ЦСКА.

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Источник: https://tass.ru/sport/13630791
Олимпиада
Сборная России по фристайлу
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