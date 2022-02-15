Швейцарка Гремо завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в слоупстайле, россиянка Таталина — четвертая
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал дисциплины слоупстайл у женщин.
Золотую медаль завоевала Матильда Гремо из Швейцарии с лучшим результатом 86.56, серебро у китаянки Эйлин Гу (86.23), замкнула тройку призерок эстонка Келли Силдару (82.06).
Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место с результатом 75.51.
Фристайл
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Слоупстайл
Финал
1. Матильда Гремо (Швейцария) — 86,56
2. Элин Гу (Китай) — 86,23
3. Келли Силдару (Эстония) — 82,06
4. Анастасия Таталина (Россия) — 75,51
5. Мэгги Войзин (США) — 74,28
6. Йоханна Килли (Норвегия) — 73,11
7. Тесс Ледо (Франция) — 72,91
8. Кирсти Мьюир (Великобритания) — 71,30
9. Кэти Саммерхэйс (Великобритания) — 64,75
10. Сильвия Бертанья (Италия) — 61,85
11. Оливия Асселен (Канада) — 16,83