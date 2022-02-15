Швейцарка Гремо завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в слоупстайле, россиянка Таталина — четвертая

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал дисциплины слоупстайл у женщин.

Золотую медаль завоевала Матильда Гремо из Швейцарии с лучшим результатом 86.56, серебро у китаянки Эйлин Гу (86.23), замкнула тройку призерок эстонка Келли Силдару (82.06).

Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место с результатом 75.51.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Слоупстайл

Финал

1. Матильда Гремо (Швейцария) — 86,56

2. Элин Гу (Китай) — 86,23

3. Келли Силдару (Эстония) — 82,06

4. Анастасия Таталина (Россия) — 75,51

5. Мэгги Войзин (США) — 74,28

6. Йоханна Килли (Норвегия) — 73,11

7. Тесс Ледо (Франция) — 72,91

8. Кирсти Мьюир (Великобритания) — 71,30

9. Кэти Саммерхэйс (Великобритания) — 64,75

10. Сильвия Бертанья (Италия) — 61,85

11. Оливия Асселен (Канада) — 16,83