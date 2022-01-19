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Сегодня, 18:23

Сборная России по фристайлу может получить дополнительные квоты на Олимпиаду

Иван Шитик
Корреспондент

Федерация фристайла России ведет переговоры с Международной федерацией лыжного спорта и Международным олимпийским комитетом по поводу получения сборной России дополнительных квот на Олимпийские игры в Пекине.

«Квалификационный период закончился, сейчас идет перераспределение невыбранных квот между командами-участницами, и, учитывая нашу ситуацию, мы работаем с FIS и МОК, поэтому 21 января объявим состав на Олимпийские игры. Дополнительные квоты получают в период распределения, если следующая по рейтингу страна претендует на эту квоту. Мы на сегодняшний день все квоты, которые заработали, подтвердили. Сейчас речь идет о тех квотах, которые мы не получили из-за пропусков этапов в Канаде и США», — сказал президент ФФР Алексей Курашов ТАСС.

Российские фристайлисты, выступающие в дисциплине «хаф-пайп», пропустили этапы Кубка мира в США и Канаде из-за отсутствия сертификатов о вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения.

Источник: https://tass.ru/sport/13471051
Олимпиада
Сборная России по фристайлу
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