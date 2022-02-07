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Сегодня, 06:40

Российская фристайлистка Таталина с третьего места квалифицировалась в финал биг-эйра Олимпиады-2022

Сергей Разин
корреспондент

Российская фристайлистка Анастасия Таталина вышла в финал биг-эйра Олимпийских игр в Пекине.

21-летняя россиянка заняла третье место с результатом 163,25 балла. Еще одна россиянка Ксения Орлова не смогла квалифицироваться в финал, заняв 19-е место.

Финал биг-эйра у женщин пройдет 8 февраля и начнется в 5:00 мск.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Биг-эйр

Квалификация

1. Меган Олдхэм (Канада) — 171.25 (80.00 + 91.25 + 8.25)

2. Тесс Ледо (Франция) — 171.00 (90.50 + 80.50 + 20.00)

3. Анастасия Таталина (Россия) — 163.25 (68.75 + 89.75 + 73.50)

4. Сандра Эйе (Норвегия) — 162.00 (77.50 + 76.25 + 84.50)

5. Элин Гу (Китай) — 161.25 (89.00 + 24.50 + 72.25)...

...19. Ксения Орлова (Россия) — 114.75 (60.00 + 54.75 + 9.25)

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