Российская фристайлистка Смирнова: «Тренер перед стартом говорил ехать так, как лежит душа»

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали Олимпиады в могуле.

«Если честно, очень хотелось медаль. И я делал все возможное, чтобы ее получить.

Здесь немного другой формат соревнований — три финала, хотя обычно их два. Немного необычно. Ехала сюда и не представляла, как это — сделать три стабильных проезда, а до них еще пройти квалификацию

Тренер перед стартом говорил ехать так, как лежит душа. Как будто я на тренировке, не боюсь. Сказал просто показать красивые спуски», — приводит слова Смирновой пресс-служба ОКР.

В предыдущий раз россиянки выигрывали олимпийскую медаль в могуле на Играх-1994 в норвежском Лиллехаммере. Тогда Елизавета Кожевникова взяла бронзовую награду.