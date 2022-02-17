Российская фристайлистка Глазкова не смогла квалифицироваться в финал Олимпиады в хаф-пайпе

Российская фристайлистка Александра Глазкова не смогла квалифицироваться в финал Олимпиады в хаф-пайпе.

В квалификации Глазкова показала 14-й результат и не попала в список из 12 лучших спортсменок, которые будут бороться за медали.

Финал в женском хаф-пайпе на Олимпиаде в Пекине пройдет завтра, 18 февраля. Начало — в 4.30 (мск).

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Хаф-пайп

Квалификация

1. Элин Гу (Китай) — 95,50

2. Рэйчел Каркер (Канада) — 89,50

3. Келли Силдару (Эстония) — 87,50

4. Зои Аткин (Великобритания) — 86,75

5. Чжань Кесин (Китай) — 86,50

6. Кэсси Шарп (Канада) — 86,25

7. Ли Фан Хуэй (Китай) — 84,75

8. Брита Сигурни (США) — 84,50

9. Ханна Фолхабер (США) — 84,25

10. Карли Маргулис (США) — 82,25

11. Эми Фрэзер (Канада) — 75,75

12. Сабрина Какмакли (Германия) — 71,50

14. Александра Глазкова (Россия) — 69,25