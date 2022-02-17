Российская фристайлистка Глазкова не смогла квалифицироваться в финал Олимпиады в хаф-пайпе
Российская фристайлистка Александра Глазкова не смогла квалифицироваться в финал Олимпиады в хаф-пайпе.
В квалификации Глазкова показала 14-й результат и не попала в список из 12 лучших спортсменок, которые будут бороться за медали.
Финал в женском хаф-пайпе на Олимпиаде в Пекине пройдет завтра, 18 февраля. Начало — в 4.30 (мск).
Фристайл
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Хаф-пайп
Квалификация
1. Элин Гу (Китай) — 95,50
2. Рэйчел Каркер (Канада) — 89,50
3. Келли Силдару (Эстония) — 87,50
4. Зои Аткин (Великобритания) — 86,75
5. Чжань Кесин (Китай) — 86,50
6. Кэсси Шарп (Канада) — 86,25
7. Ли Фан Хуэй (Китай) — 84,75
8. Брита Сигурни (США) — 84,50
9. Ханна Фолхабер (США) — 84,25
10. Карли Маргулис (США) — 82,25
11. Эми Фрэзер (Канада) — 75,75
12. Сабрина Какмакли (Германия) — 71,50
14. Александра Глазкова (Россия) — 69,25