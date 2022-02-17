Россиянка Чирцова прошла в четвертьфинал Олимпиады в ски-кроссе
Российская фристайлистка Анастасия Чирцова вышла в четвертьфинал Олимпиады в ски-кроссе.
В шестом забеге 1/8 финала Чирцова заняла второе место. В четвертьфинал проходят по две лучших спортсменки из каждого забега.
Другая представительница сборной России Екатерина Мальцева заняла третье место в пятом забеге 1/8 финала и не смогла квалифицироваться в следующую стадию. В первом забеге Елизавета Понкратова также стала третьей и не пробилась в четвертьфинал.
В последнем, восьмом забеге выступит еще одна россиянка Наталья Шерина.
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