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Сегодня, 09:28

Россиянка Чирцова прошла в четвертьфинал Олимпиады в ски-кроссе

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская фристайлистка Анастасия Чирцова вышла в четвертьфинал Олимпиады в ски-кроссе.

В шестом забеге 1/8 финала Чирцова заняла второе место. В четвертьфинал проходят по две лучших спортсменки из каждого забега.

Другая представительница сборной России Екатерина Мальцева заняла третье место в пятом забеге 1/8 финала и не смогла квалифицироваться в следующую стадию. В первом забеге Елизавета Понкратова также стала третьей и не пробилась в четвертьфинал.

В последнем, восьмом забеге выступит еще одна россиянка Наталья Шерина.

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