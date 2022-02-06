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Сегодня, 19:16

Президент Федерации фристайла России: «После Пхенчхана мы на сто процентов обновили составы»

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов подвел итоги выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

В воскресенье Анастасия Смирнова стала третьей в соревнованиях по могулу на Играх в Пекине. Россиянки не завоевывали медали в могуле на Олимпиадах с 1994 года.

«После Пхенчхана мы на сто процентов обновили составы, реформировали тренерские штабы. Подвергались 4 года назад немалой критике. Но видно, что мы на правильном пути. Вчера и ребята боролись в финалах — у них в могуле достойное будущее. 28 лет у нас не было олимпийских медалей в женском могуле. И то, что она в 19 лет принесла стране медаль... Сегодня никто не падал, все лидеры приехали, конкуренция была очень серьезная. Настя реально билась за эту медаль. Она билась и завоевала ее заслуженно», — приводит слова Курашова пресс-служба ОКР.

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Олимпиада
Сборная России по фристайлу
Анастасия Смирнова
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