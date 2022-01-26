«Права наших спортсменов были нарушены». Поздняков — о квалификационных соревнованиях по фристайлу

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с недопуском российских спортсменов на квалификационные соревнования на Олимпиаду по фристайлу.

«На территории США и Канады не признается вакцина «Спутник». Спортсмены не смогли принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм, — отметил Поздняков. — Мы видим, что организационный комитет Игр признает все вакцины стран, из которых спортсмены приехали. Такого же подхода придерживается большинство стран, в которых проводятся соревнования. Мы считаем, что права спортсменов были нарушены в том, что они не приняли участия в соревнованиях по независящим от них причинам. Возникла необходимость диалога с международной федерацией на заданную тематику. Мы пригласили спортивный департамент МОК, с которым у нас давние и конструктивные отношения».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.