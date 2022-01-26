Поздняков обратил внимание на результаты россиян во фристайле

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке фристайлистов к Играм в Пекине (Китай), рассказал о важности фристайла на Олимпиаде.

— Что касается федерации фристайла, фристайл — один из самых медалеемких видов спорта в программе зимних Олимпийских игр. Результаты, показываемые спортсменами, заставили обращать внимание болельщиков на эту дисциплину. Вид спорта интересный, по-своему опасный, азартный и крайне разнообразный с точки зрения дисциплин. У фристайла очень интересное будущее — он воспринимается как часть молодежной субкультуры.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.