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Сегодня, 13:21

Поздняков обратил внимание на результаты россиян во фристайле

Анастасия Плетнева
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке фристайлистов к Играм в Пекине (Китай), рассказал о важности фристайла на Олимпиаде.

— Что касается федерации фристайла, фристайл — один из самых медалеемких видов спорта в программе зимних Олимпийских игр. Результаты, показываемые спортсменами, заставили обращать внимание болельщиков на эту дисциплину. Вид спорта интересный, по-своему опасный, азартный и крайне разнообразный с точки зрения дисциплин. У фристайла очень интересное будущее — он воспринимается как часть молодежной субкультуры.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Станислав Поздняков
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