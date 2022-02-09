Норвежец Рууд завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в дисциплине биг-эйр
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершились соревнования в дисциплине биг-эйр у мужчин.
Золотую медаль завоевал норвежец Бирк Рууд с результатом 187,75. Серебро у американца Колби Стивенсона (183,00), замкнул тройку призеров швед Оливер Магнуссон (178,25).
Российские спортсмены не принимали участие в финале.
Фристайл
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Биг-эйр
Финал
1. Бирк Рууд (Норвегия) — 187,75
2. Колби Стивенсон (США) — 183,00
3. Хенрик Харлаут (Швеция) — 181,00
4. Оливер Магнуссон (Швеция) — 178,25
5. Леонардо Донаджио (Италия) — 172,00
6. Хавьер Ллисо (Испания) — 171,50
7. Йеспер Тьадер (Швеция) — 170,25
8. Александр Холл (США) — 160,75
9. Эван Макирен (Канада) — 115,50
10. Кристиан Нуммедаль (Норвегия) — 110,50
11. Мак Фореханд (США) — 80,25
12. Тормод Фростад (Швеция) — 58,50