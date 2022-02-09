Норвежец Рууд завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в дисциплине биг-эйр

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершились соревнования в дисциплине биг-эйр у мужчин.

Золотую медаль завоевал норвежец Бирк Рууд с результатом 187,75. Серебро у американца Колби Стивенсона (183,00), замкнул тройку призеров швед Оливер Магнуссон (178,25).

Российские спортсмены не принимали участие в финале.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Биг-эйр

Финал

1. Бирк Рууд (Норвегия) — 187,75

2. Колби Стивенсон (США) — 183,00

3. Хенрик Харлаут (Швеция) — 181,00

4. Оливер Магнуссон (Швеция) — 178,25

5. Леонардо Донаджио (Италия) — 172,00

6. Хавьер Ллисо (Испания) — 171,50

7. Йеспер Тьадер (Швеция) — 170,25

8. Александр Холл (США) — 160,75

9. Эван Макирен (Канада) — 115,50

10. Кристиан Нуммедаль (Норвегия) — 110,50

11. Мак Фореханд (США) — 80,25

12. Тормод Фростад (Швеция) — 58,50