Лишь одна российская фристайлистка из четырех прошла в четвертьфинал Олимпиады в ски-кроссе

Одна российская спортсменка из четырех прошла в четвертьфинал Олимпиады в ски-кроссе

Анастасия Чирцова стала единственной российской фристайлисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал Олимпиады в ски-кроссе.

Чирцова стала второй в своем заезде в 1/8 финала и пробилась в следующую стадию.

Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева и Наталья Шерина не смогли попасть в двойку лучших в своих заездах и завершили выступления на стадии 1/8 финала.

Четвертьфинал в женском ски-кроссе состоится сегодня, 17 февраля. Начало — в 9.40 (мск).

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Ски-кросс

1/8 финала

1. Александра Эдебо (Швеция)

2. Жад Грийе Обер (Франция)

3. Кортни Хоффос (Канада)

4. Талина Гантенбайн (Швейцария)

5. Мариэль Томпсон (Канада)

6. Сандра Нэслунд (Швеция)

7. Ханна Шмид (Канада)

8. Иоханна Хольцман (Германия)

9. Даниэла Майер (Германия)

10. Катрин Офнер (Австрия)

11. Сами Кеннеди-Сим (Австралия)

12. Анастасия Чирцова (Россия)

13. Бриттани Фелан (Канада)

14. Фанни Смит (Швейцария)

15. Андреа Лимбахер (Австрия)

16. Жоли Галли (Италия)