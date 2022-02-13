Квалификация в женском слоупстайле на Олимпиаде отложена на другой день из-за снегопада

Квалификация в женском слоупстайле на Олимпиаде отложена на другой день, сообщает официальный сайт Игр в Китае.

Соревнования перенесены из-за погодных условий — сегодня в Чжанцзякоу снегопад, который мешает спортсменкам выйти на старт. Новые дата и время проведения квалификации будут объявлены позднее.

Квалификация в слоупстайле у женщин должна была состояться сегодня, 13 февраля. Сборную России в этой дисциплине представят Анастасия Таталина и Ксения Орлова.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.