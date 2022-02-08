Китайская фристайлистка Гу выиграла золото в биг эйре на Олимпиаде в Пекине россиянка Таталина стала 10-й

Российская фристайлистка Таталина заняла 10-е место в биг эйре на Олимпиаде в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла 10-е место в биг эйре на Олимпиаде в Пекине.

Таталина набрала 122,50 балла по сумме трех попыток.

Золотую медаль завоевала китаянка Элин Гу. Спортсменка стала первой в истории Китая олимпийской чемпионкой в биг эйре. Второе место заняла француженка Тесс Ледо, на третьей строчке — Матильда Гремо из Швейцарии.

Фристайл

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Биг-эйр

Финал

1. Элин Гу (Китай) — 188,25

2. Тесс Ледо (Франция) — 187,50

3. Матильда Гремо (Швейцария) — 182,50

4. Меган Олдхэм (Канада) — 178,00

5. Кирсти Мьюир (Великобритания) — 169,00

6. Сара Хеффлин (Швейцария) — 158,75

7. Йоханна Килли (Норвегия) — 153,25

8. Оливия Асселен (Канада) — 147,50

9. Анни Карава (Финляндия) — 136,50

10. Анастасия Таталина (Россия) — 122,50