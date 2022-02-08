Китайская фристайлистка Гу выиграла золото в биг эйре на Олимпиаде в Пекине россиянка Таталина стала 10-й
Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла 10-е место в биг эйре на Олимпиаде в Пекине.
Таталина набрала 122,50 балла по сумме трех попыток.
Золотую медаль завоевала китаянка Элин Гу. Спортсменка стала первой в истории Китая олимпийской чемпионкой в биг эйре. Второе место заняла француженка Тесс Ледо, на третьей строчке — Матильда Гремо из Швейцарии.
Фристайл
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Биг-эйр
Финал
1. Элин Гу (Китай) — 188,25
2. Тесс Ледо (Франция) — 187,50
3. Матильда Гремо (Швейцария) — 182,50
4. Меган Олдхэм (Канада) — 178,00
5. Кирсти Мьюир (Великобритания) — 169,00
6. Сара Хеффлин (Швейцария) — 158,75
7. Йоханна Килли (Норвегия) — 153,25
8. Оливия Асселен (Канада) — 147,50
9. Анни Карава (Финляндия) — 136,50
10. Анастасия Таталина (Россия) — 122,50