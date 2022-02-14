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Есения Пантюхова: «Впечатления от первых Олимпийских игр положительные»

Российская фристайлистка оценила свое выступление на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Российская фристайлистка Есения Пантюхова не смогла выйти во второй финал соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Впечатления от первых Олимпийских игр положительные. Все очень здесь нравится. Склон хороший, приземление, к счастью, нерезкое. Примерно такое же, как на сборах. В целом выступлением довольна. Могла сделать лучше, но тому, как прыгнула, в принципе, рада. Конечно, в будущем планируем усложнять программы. Это нужно делать каждый год. Усложню, насколько смогу. Мороз ощущается, наверху очень холодно. Но надо собираться в любую погоду. Мы специально тренировались в разных условиях и были готовы», — приводит слова спортсменки пресс-служба ОКР.

В первом прыжке она показала шестой результат, однако по итогам двух прыжков стала лишь девятой. За медали во втором финале поборются только первые шесть спортсменов.

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