Американский фристайлист Бланк показал лучший результат в квалификации в хаф-пайпе на Олимпиаде
Американский фристайлист Аарон Бланк показал лучший результат по итогам квалификации в хаф-пайпе на Олимпиаде в Пекине.
Спортсмен набрал 92,00 балла за свою лучшую попытку. Второе место занял новозеландец Нико Потреус (90,50), на третьей строчке — американец Бирк Ирвинг (89,75).
Сборная России не представлена в мужском хаф-пайпе на Олимпиаде в Пекине.
Финал в мужском хаф-пайпе состоится 19 февраля, начало — в 4.30 (мск). В финал попали 12 лучших спортсменов по итогам квалификации.
Фристайл
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Хаф-пайп
Квалификация
1. Аарон Бланк (США) — 92,00
2. Нико Портеус (Новая Зеландия) — 90,50
3. Бирк Ирвинг (США) — 89,75
4. Дэвид Уайз (США) — 89,00
5. Брендан Маккей (Канада) — 87,25
6. Ноа Боумен (Канада) — 85,50
7. Алекс Феррейра (США) — 84,25
8. Симон Д`Артуа (Канада) — 82,50
9. Мигель Портеус (Новая Зеландия) — 81,00
10. Кевин Роллан (Франция) — 75,25
11. Робин Бригу (Швейцария) — 72,25
12. Гас Кенуорти (Великобритания) — 70,75