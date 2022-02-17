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Сегодня, 09:16

Американский фристайлист Бланк показал лучший результат в квалификации в хаф-пайпе на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Американский фристайлист Аарон Бланк показал лучший результат по итогам квалификации в хаф-пайпе на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен набрал 92,00 балла за свою лучшую попытку. Второе место занял новозеландец Нико Потреус (90,50), на третьей строчке — американец Бирк Ирвинг (89,75).

Сборная России не представлена в мужском хаф-пайпе на Олимпиаде в Пекине.

Финал в мужском хаф-пайпе состоится 19 февраля, начало — в 4.30 (мск). В финал попали 12 лучших спортсменов по итогам квалификации.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Хаф-пайп

Квалификация

1. Аарон Бланк (США) — 92,00

2. Нико Портеус (Новая Зеландия) — 90,50

3. Бирк Ирвинг (США) — 89,75

4. Дэвид Уайз (США) — 89,00

5. Брендан Маккей (Канада) — 87,25

6. Ноа Боумен (Канада) — 85,50

7. Алекс Феррейра (США) — 84,25

8. Симон Д`Артуа (Канада) — 82,50

9. Мигель Портеус (Новая Зеландия) — 81,00

10. Кевин Роллан (Франция) — 75,25

11. Робин Бригу (Швейцария) — 72,25

12. Гас Кенуорти (Великобритания) — 70,75

Олимпиада: Анна Щербакова, Камила Валиева и&nbsp;Александра Трусова. Олимпиада 2022: Валиева, Щербакова и Трусова представят произвольные программы. Онлайн-трансляция 17 февраля

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