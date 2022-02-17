Александр Абраменко: «Перед последним прыжком был ужас»

Украинский фристайлист Александр Абраменко прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Пекине. Он занял второе место в лыжной акробатике.

«Очень счастлив, потому что соревнования оказались сверхсложными, — цитирует Абраменко Sport.ua. — Погодные условия, конечно, сегодня лучше, чем вчера, меньше ветра, но также холод — трудно соперничать в таком состоянии. Но я очень рад, что совершил все-таки этот прыжок пять винтов. Это очень сложный прыжок для меня, я его сделал раз десять, наверное.

Немножко не хватило аккуратности на приземлении, но очень рад, что этого было достаточно, чтобы получить серебряную награду. И очень рад этому. Что было перед финальным прыжком? Это был ужас.

Невозможно передать свои ощущения, что испытываешь перед стартом. В голову лезут разные мысли, ты понимаешь, что ты можешь. И ты одновременно понимаешь, что можешь допустить ошибку и не будет никакой медали. Фильм ужасов можно снять".

Победил китаец Ци Гуанпу. Третьим стал россиянин Илья Буров. Абраменко завоевал первую медаль для Украины на Олимпиаде в Пекине. Игры проходят с 4 по 20 февраля