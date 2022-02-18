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Сегодня, 15:15

Девочкам — участницам Олимпиады нужен отдых. На чемпионат мира лучше послать Туктамышеву

Дмитрий Кузнецов считает, что Елизавета Туктамышева должна поехать на чемпионат мира
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Фото «СЭ»
Мнение корреспондента «СЭ» после увиденного на пекинском катке и рядом с ним.

По эмоциональному выплеску олимпийский турнир девушек превысил все возможные ожидания и оказался самым напряженным для участниц за долгие годы в фигурном катании. С этим не сравнятся ни Олимпиада в Сочи с битвой Сотниковой и Юны Ким, ни Пхенчхан с огнем между Загитовой и Медведевой, ни чемпионат России-2020 в Челябинске с пневмонией Щербаковой.

В пятницу Камила Валиева улетела из Пекина в Москву — и это объяснимо: в четверг американские журналисты прямо при мне продолжали давить на ОКР запросами об интервью. Анна Щербакова и Александра Трусова не появились на тренировках показательных номеров, что объяснимо. Обе прошли через тяжелейшую произвольную программу, медиаактивность и тому подобное.

Эти Игры оставят на всех нас неизгладимый отпечаток. А всего через месяц — чемпионат мира, который будет мегаинтересным — на удивление для постолимпийского турнира.

Вот несколько причин, почему, на мой взгляд, во французский Монпелье должны ехать запасные — Елизавета Туктамышева и, возможно, Майя Хромых с Ксенией Синицыной. Алена Косторная, которую многим хотелось бы увидеть, в число претенденток, увы, не входит. Она сломала вслед за правой рукой левую и теперь снова отброшена назад в подготовке.

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1. Все участницы ОИ нуждаются в заслуженном отдыхе

Нервы Трусовой и Валиевой — это следствие огромного нервного напряжения юных фигуристок. Моральные силы сейчас едва ли не важнее, чем физические. Если наши звезды собираются продолжить карьеру, необходимо научиться делать паузы. По крайней мере, Камиле. Что касается Трусовой, то, зная ее характер, можно предположить, что Александра как раз поедет во Францию брать реванш и отыгрываться. Ей победа на чемпионате мира нужна как воздух.

2. Валиевой надо ослабить давление

Для того, через что прошла на Олимпиаде Камила, ад — слишком мягкое определение. И Валиевой не нужно отправляться в пекло еще раз. Просто зачем? Во Франции на нее продолжат охоту западные медиа, ВАДА и ISU снова станут штамповать заявления, не задумываясь, что речь идет о 15-летнем подростке. Мы исходим из того, что Камила невиновна, — но зачем поддерживать напряжение вокруг юной спортсменки? Замена с целью отдыха — правильный, считаю, выход из ситуации.

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3. Щербакова уже все выиграла

Щербакова за последний календарный год выиграла чемпионат мира и Олимпиаду, до этого взяла три чемпионата России. До «Большого шлема» не хватает только чемпионата Европы и перенесенного, а затем отмененного финала «Гран-при». В таком статусе она имеет полный карт-бланш на решение о своей судьбе. Захочет — вообще завершит карьеру, захочет — паузу сделает. А может быть, душа просит победной серии. Но гнать Анну после такой победы на чемпионат мира из-под палки нелогично. Впору вспомнить интервью родителей олимпийской чемпионки «СЭ», в котором они рассуждали о длительности карьеры своей дочери.

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4. Елизавета заслужила поездку на ЧМ

Туктамышева должна получить компенсацию сразу по многим причинам, в том числе из-за неоднозначного судейства в последние годы. Кроме того, приезд 25-летней фигуристки в статусе претендентки на золото — сильный посыл от нашей страны: у нас тоже есть взрослые фигуристки, дело не в возрастном цензе, посмотрите, как можно выступать. В общем, федерации и тренерам есть о чем подумать.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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