«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта

Что не так с выступлением в командном турнире Катарины Мюллер и Тима Дика, которых готовил к Олимпиаде российский специалист.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание. Командный турнир. Танцы

Короткая программа

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 86.56

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 85.05

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83.83

4. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 82.72

5. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 74.66

6. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 68.99

7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 66.54

8. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 64.60

9. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 64.08

10. Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) — 63.21

Танцевальный дуэт из Германии занял последнее место в ритм-танце командного турнира, получив от судей 63,21. Тем не менее, Катарина Мюллер и Тим Дик стали предметом бурного обсуждения в социальных сетях. Всему виной — костюмы и сам танец пары. Они уже показывали его в нынешнем сезоне на Nebelhorn Trophy в сентябре. Но там аудитория была несравнима с олимпийской.

Немцы продемонстрировали танец в образе Джокера и Харли Квин под джазовое исполнение хита Бритни Спирс «Toxic», а также «Spirit in the Sky» Нормана Гринбаума и «Seven Nation Army» The White Stripes. И их воплощение знаменитых героев комиксов серии DC The Independent назвал «извращенным» косплеем Джокера и Харли Квинн, который шокировал зрителей.

Хотели удивить новой интерпретацией номером

Немецкие танцоры Катарина Мюллер и Тим Дик тренируются в России у Анжелики Крыловой с сезона 2019/2020. Причем партнерша родилась в Нижневартовске. В паре спортсмены выступают с сезона 2014/2015.

Вместе фигуристы стали двукратными чемпионами Германии, победителями NRW Trophy 2016 и 2018 годов и серебряными призерами Международного кубка Ниццы 2016 года. Также пара попала на чемпионат мира в Стокгольм. Там они заняли 18-е место, но тем не менее, этот результат позволил Германии получить путевку на Олимпийские игры

В текущем сезоне у пары две противоположные постановки — лиричный произвольный танец под композицию Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель» и дерзкий ритм-танец в образах героев комиксов. По словам самих фигуристов — они хотели показать новую интерпретацию популярных персонажей и их истории.

«В ритм-танце мы хотим показать вам тему «Отряд самоубийц» и продемонстрировать в ней немного другую интерпретацию истории любви между сумасшедшим и жутким Джокером и его энергичной и импульсивной девушкой Харли Квинн, которую многие из вас любят», — написали фигуристы на своем официальном сайте.

Пошли по пути легендарной Катарины Витт?

В Германии фигурное катание — не самый популярный вид спорта. Но в истории немецкого фигурного катания есть ярчайший пример эпатажных костюмов — легендарная Катарина Витт. Необычные костюмы сформировали ее личный — безупречный стиль. Хотя первое время ее наряды шокировали публику.

Одной из фишек Витт была откровенность — совершенно невероятная для тех времен. Некоторые юбки были не просто короткими — они отсутствовали. К примеру, наряд фигуристки к короткой программе на Олимпийских играх-1988 назвали «купальником с перьями».

Или же знаменитый образ Кармен в произвольной программе Катарины на Олимпийских играх 1988 года. Да, у него присутствовала полноценная юбка, но вырез спереди был очень откровенным — пусть и его прикрывала ткань телесного цвета. Судьи были шокированы обоими костюмами, но это не помешало Катарине завоевать второе олимпийское золото.

Buzlar diyar?n?n zarif prensesi???

ESK?.! TRT'DE K?? gecelerinin d?rt g?zle izlenen k?? sporu.



Onun

Bizet/Carmen e?li?indeki, m?thi? performans?n? izlerdim

Bilenlere nostalji..

Bilmeyenlere bir g?zellik olsun..

Spikerin s?ylemiyle!

Eee...#KatarinaWitt

54 ya??nda ??? pic.twitter.com/nSAM39TwNO — ?Kalbim EGE'de?? (@imgeada 000 ) December 3, 2020

Тогда в женском фигурном катании почти на 15 лет было введено правило, которое обязало спортсменок выходить на лед в юбках:

«Одежда участников должна быть скромной, достойной и подходящей для спортивных соревнований, а не броской или театральной. Девушки должны кататься только в юбках, костюм должен закрывать бедра и диафрагму».

В 2003 году вторая часть была отменена — в настоящее время фигуристки имеют право выступать в брюках или комбинезонах. Но сам факт — ограничения появились после костюмов Витт.

Зрители не оценили эпатаж в Пекине

Однако на этот раз эксперименты соотечественников Витт — Катарины Мюллер и Тима Дика — не были оценены. После ритм-танца на Олимпиаде в Пекине пользователи сети раскритиковали костюмы и постановку спортсменов:

They did pretty bad. Crime never pays. — ?att (@matttomic) February 4, 2022

«У них получилось плохо. Преступление не оправдало себя».

Pretty unprofessional it shows lack of seriousness about the sport they are representing — Karen L. Farley (@KLF4161) February 4, 2022





«Довольно непрофессионально, это показывает отсутствие серьезности в отношении спорта, который они представляют».

I'm not sure if they ever have actually seen Harley Quinn and the Joker, lol. — Jim Gorr (@thejimg) February 5, 2022

«Я не уверен, что они когда-либо видели Харли Квинн и Джокера, лол».

German ice dancing duo dressing like joker and Harley Quinn skating to a bluesy remix of toxic by Britney Spears is proof the American sphere of cultural influence has reached a new level of twistedness — kate wagner ?? (@mcmansionhell) February 4, 2022

«Немецкий дуэт, танцующий на льду, одетый как Джокер, и Харли Квинн, катающаяся на коньках под блюзовый ремикс песни toxic в исполнении Бритни Спирс, является доказательством того, что американская сфера культурного влияния достигла нового уровня извращенности».

There have been a lot of Joker programs but this one is on its own level of crazyhttps://t.co/T88ZR0kGC5 #Beijing2022 — Jackie Wong (@rockerskating) February 4, 2022

«Было много программ о Джокере, но эта на своем уровне безумия».

И список можно продолжать бесконечно.

Сами же немцы высказывались о постановке вполне лояльно. Например, после ритм-танца на чемпионате Европы в Таллине tagesschau.de назвали постановку смелой и дерзкой.

После проката в Пекине — Федерация фигурного катания Германии назвала танец пронзительным, Ardmediathek — «спектаклем на льду».

Что не так с постановкой

Сами фигуристы, конечно, были разочарованы оценками, но вовсе не из-за критики. Все-таки, была допущена ошибка на твиззле:

«Красиво, но в итоге разочаровывающе для нас», — сказала Катарина.

«Мы очень много работали над техникой, и это снова был твиззл, с небольшой остановкой. Теперь нам нужно проанализировать с нашими тренерами, что не так, чтобы мы могли исправить это до личного турнира», — сказал Тим Дик.

Костюмы пары выглядят действительно необычно для тех, кто привык к классическим образам Харли Квинн и Джокера. У партнерши — смелый розовый купальник, но назвать его пошлым можно едва ли — все выглядит довольно целомудренным вместе с прозрачной белой футболкой поверх, которую украшает надпись «Quinn».

У партнера — более привычные для Джокера цвета: черные брюки и мерцающий фиолетовый пиджак поверх ярко-зеленого жилета, с чем-то похожим на массивную цепочку на шее и одной перчаткой на руке.

Но некоторые поклонники комиксов все-таки были в восторге от выступления пары.

As a former figure skater, I couldn't even imagine seeing an Olympic skater have nail polish, let alone colored hair. Watching a dance team dressed up as the Joker and Harley Quinn is so wild to me. I'm glad the sport is progressing, even if it's slowly. #Olympics — Carissa Polo (@CarissaPolo) February 4, 2022

«Как бывшая фигуристка, я даже представить не могла, что у олимпийской фигуристки будет лак на ногтях, не говоря уже о окрашенных волосах. Наблюдать за танцевальной парой в костюмах Джокера и Харли Квинн для меня так дико. Я рад, что спорт развивается, пусть и медленно».

That Joker/Harley Quinn ice skating dance routine was fire. #Olympics pic.twitter.com/VSIpw3vnZi — Bryan Kluger (@Bryan_Kluger) February 4, 2022

«Танец Джокера и Харли Квинн на коньках был просто огонь»

Bold choice of Germany to rock joker and Harley Quinn cosplay at the Olympics — Mello(M) (@KLOWNPNG) February 4, 2022

«Смелый выбор Германии для рок-джокера и косплея Харли Квинн на Олимпиаде».

absolutely losing it watching these German ice dancers dressed as The Joker and Harley Quinn skating to a spooky cover of Toxic right now. full cosplay at the Olympics I CANNOT — Katie Minard (Taylor's Version) (@KatieMinard) February 4, 2022

«Я без ума от этой пары немецких танцоров, одетых как Джокер и Харли Квинн, они катаются на коньках под жуткий кавер Toxic прямо сейчас. Полный косплей на олимпиаде. НЕ МОГУ».

Нравиться всем невозможно, но новый косплей Джокера и Харли точно нравится самой паре. А это — самое главное.