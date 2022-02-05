«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Олимпийские игры-2022. Фигурное катание. Командный турнир. Танцы
Короткая программа
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 86.56
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 85.05
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83.83
4. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 82.72
5. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 74.66
6. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 68.99
7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 66.54
8. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 64.60
9. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 64.08
10. Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) — 63.21
Танцевальный дуэт из Германии занял последнее место в ритм-танце командного турнира, получив от судей 63,21. Тем не менее, Катарина Мюллер и Тим Дик стали предметом бурного обсуждения в социальных сетях. Всему виной — костюмы и сам танец пары. Они уже показывали его в нынешнем сезоне на Nebelhorn Trophy в сентябре. Но там аудитория была несравнима с олимпийской.
Немцы продемонстрировали танец в образе Джокера и Харли Квин под джазовое исполнение хита Бритни Спирс «Toxic», а также «Spirit in the Sky» Нормана Гринбаума и «Seven Nation Army» The White Stripes. И их воплощение знаменитых героев комиксов серии DC The Independent назвал «извращенным» косплеем Джокера и Харли Квинн, который шокировал зрителей.
Хотели удивить новой интерпретацией номером
Немецкие танцоры Катарина Мюллер и Тим Дик тренируются в России у Анжелики Крыловой с сезона 2019/2020. Причем партнерша родилась в Нижневартовске. В паре спортсмены выступают с сезона 2014/2015.
Вместе фигуристы стали двукратными чемпионами Германии, победителями NRW Trophy 2016 и 2018 годов и серебряными призерами Международного кубка Ниццы 2016 года. Также пара попала на чемпионат мира в Стокгольм. Там они заняли 18-е место, но тем не менее, этот результат позволил Германии получить путевку на Олимпийские игры
В текущем сезоне у пары две противоположные постановки — лиричный произвольный танец под композицию Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель» и дерзкий ритм-танец в образах героев комиксов. По словам самих фигуристов — они хотели показать новую интерпретацию популярных персонажей и их истории.
«В ритм-танце мы хотим показать вам тему «Отряд самоубийц» и продемонстрировать в ней немного другую интерпретацию истории любви между сумасшедшим и жутким Джокером и его энергичной и импульсивной девушкой Харли Квинн, которую многие из вас любят», — написали фигуристы на своем официальном сайте.
Пошли по пути легендарной Катарины Витт?
В Германии фигурное катание — не самый популярный вид спорта. Но в истории немецкого фигурного катания есть ярчайший пример эпатажных костюмов — легендарная Катарина Витт. Необычные костюмы сформировали ее личный — безупречный стиль. Хотя первое время ее наряды шокировали публику.
Одной из фишек Витт была откровенность — совершенно невероятная для тех времен. Некоторые юбки были не просто короткими — они отсутствовали. К примеру, наряд фигуристки к короткой программе на Олимпийских играх-1988 назвали «купальником с перьями».
Или же знаменитый образ Кармен в произвольной программе Катарины на Олимпийских играх 1988 года. Да, у него присутствовала полноценная юбка, но вырез спереди был очень откровенным — пусть и его прикрывала ткань телесного цвета. Судьи были шокированы обоими костюмами, но это не помешало Катарине завоевать второе олимпийское золото.
Buzlar diyar?n?n zarif prensesi???— ?Kalbim EGE'de?? (@imgeada000) December 3, 2020
ESK?.! TRT'DE K?? gecelerinin d?rt g?zle izlenen k?? sporu.
Onun
Bizet/Carmen e?li?indeki, m?thi? performans?n? izlerdim
Bilenlere nostalji..
Bilmeyenlere bir g?zellik olsun..
Spikerin s?ylemiyle!
Eee...#KatarinaWitt
54 ya??nda ??? pic.twitter.com/nSAM39TwNO
Тогда в женском фигурном катании почти на 15 лет было введено правило, которое обязало спортсменок выходить на лед в юбках:
«Одежда участников должна быть скромной, достойной и подходящей для спортивных соревнований, а не броской или театральной. Девушки должны кататься только в юбках, костюм должен закрывать бедра и диафрагму».
В 2003 году вторая часть была отменена — в настоящее время фигуристки имеют право выступать в брюках или комбинезонах. Но сам факт — ограничения появились после костюмов Витт.
Зрители не оценили эпатаж в Пекине
Однако на этот раз эксперименты соотечественников Витт — Катарины Мюллер и Тима Дика — не были оценены. После ритм-танца на Олимпиаде в Пекине пользователи сети раскритиковали костюмы и постановку спортсменов:
They did pretty bad. Crime never pays.— ?att (@matttomic) February 4, 2022
«У них получилось плохо. Преступление не оправдало себя».
Pretty unprofessional it shows lack of seriousness about the sport they are representing— Karen L. Farley (@KLF4161) February 4, 2022
«Довольно непрофессионально, это показывает отсутствие серьезности в отношении спорта, который они представляют».
I'm not sure if they ever have actually seen Harley Quinn and the Joker, lol.— Jim Gorr (@thejimg) February 5, 2022
«Я не уверен, что они когда-либо видели Харли Квинн и Джокера, лол».
German ice dancing duo dressing like joker and Harley Quinn skating to a bluesy remix of toxic by Britney Spears is proof the American sphere of cultural influence has reached a new level of twistedness— kate wagner ?? (@mcmansionhell) February 4, 2022
«Немецкий дуэт, танцующий на льду, одетый как Джокер, и Харли Квинн, катающаяся на коньках под блюзовый ремикс песни toxic в исполнении Бритни Спирс, является доказательством того, что американская сфера культурного влияния достигла нового уровня извращенности».
There have been a lot of Joker programs but this one is on its own level of crazyhttps://t.co/T88ZR0kGC5 #Beijing2022— Jackie Wong (@rockerskating) February 4, 2022
«Было много программ о Джокере, но эта на своем уровне безумия».
И список можно продолжать бесконечно.
Сами же немцы высказывались о постановке вполне лояльно. Например, после ритм-танца на чемпионате Европы в Таллине tagesschau.de назвали постановку смелой и дерзкой.
После проката в Пекине — Федерация фигурного катания Германии назвала танец пронзительным, Ardmediathek — «спектаклем на льду».
Что не так с постановкой
Сами фигуристы, конечно, были разочарованы оценками, но вовсе не из-за критики. Все-таки, была допущена ошибка на твиззле:
«Красиво, но в итоге разочаровывающе для нас», — сказала Катарина.
«Мы очень много работали над техникой, и это снова был твиззл, с небольшой остановкой. Теперь нам нужно проанализировать с нашими тренерами, что не так, чтобы мы могли исправить это до личного турнира», — сказал Тим Дик.
Костюмы пары выглядят действительно необычно для тех, кто привык к классическим образам Харли Квинн и Джокера. У партнерши — смелый розовый купальник, но назвать его пошлым можно едва ли — все выглядит довольно целомудренным вместе с прозрачной белой футболкой поверх, которую украшает надпись «Quinn».
У партнера — более привычные для Джокера цвета: черные брюки и мерцающий фиолетовый пиджак поверх ярко-зеленого жилета, с чем-то похожим на массивную цепочку на шее и одной перчаткой на руке.
Но некоторые поклонники комиксов все-таки были в восторге от выступления пары.
As a former figure skater, I couldn't even imagine seeing an Olympic skater have nail polish, let alone colored hair. Watching a dance team dressed up as the Joker and Harley Quinn is so wild to me. I'm glad the sport is progressing, even if it's slowly. #Olympics— Carissa Polo (@CarissaPolo) February 4, 2022
«Как бывшая фигуристка, я даже представить не могла, что у олимпийской фигуристки будет лак на ногтях, не говоря уже о окрашенных волосах. Наблюдать за танцевальной парой в костюмах Джокера и Харли Квинн для меня так дико. Я рад, что спорт развивается, пусть и медленно».
That Joker/Harley Quinn ice skating dance routine was fire. #Olympics pic.twitter.com/VSIpw3vnZi— Bryan Kluger (@Bryan_Kluger) February 4, 2022
«Танец Джокера и Харли Квинн на коньках был просто огонь»
Bold choice of Germany to rock joker and Harley Quinn cosplay at the Olympics— Mello(M) (@KLOWNPNG) February 4, 2022
«Смелый выбор Германии для рок-джокера и косплея Харли Квинн на Олимпиаде».
absolutely losing it watching these German ice dancers dressed as The Joker and Harley Quinn skating to a spooky cover of Toxic right now. full cosplay at the Olympics I CANNOT— Katie Minard (Taylor's Version) (@KatieMinard) February 4, 2022
«Я без ума от этой пары немецких танцоров, одетых как Джокер и Харли Квинн, они катаются на коньках под жуткий кавер Toxic прямо сейчас. Полный косплей на олимпиаде. НЕ МОГУ».
Нравиться всем невозможно, но новый косплей Джокера и Харли точно нравится самой паре. А это — самое главное.