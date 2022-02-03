Тактика на Играх важнее силы состава?

Командные соревнования на Олимпиаде — относительно новый вид программы фигурного катания на Играх. Впервые сборные соревновались друг с другом на Олимпиаде в Сочи, где первое место заняла команда России. Но уже в Пхенчхане ошибки Михаила Коляды и проблемы у танцоров с парами откатили нас на второе место. В Пекин мы едем с четким намерением взять реванш, только главным конкурентом для нас будет не Канада, а США. У американцев менее ровный состав с очевидными пробелами, но благодаря специфическому формату командного турнира шанс на успех у них есть, и он велик. Так что для команды ОКР важно не ошибиться с заменами и четко знать регламент турнира. Как и нам всем с вами.

Франция претендовала на медаль, но даже не попала на Олимпиаду

Для начала — о квалификации на командник. На Олимпиаду приглашают топ-10 мирового рейтинга ISU, но с тем условием, что в трех из четырех видов у страны есть личные путевки на Игры. Поэтому с командного турнира отлетели Франция, Южная Корея и Эстония. Эти страны были в десятке лучших, но у французов, например, не нашлось достойной Олимпиады одиночницы и пары. За трехцветных обиднее всего, еще три года назад Франция была реальным претендентом на медаль с одним из лучших дуэтов планеты Ванесса Джеймс/Морган Сипре и неплохой по европейским меркам одиночницей Лорин Лекавалье. Только вот Сипре в свободное время отправлял фотографии своего полового органа несовершеннолетним, а Лекавалье изучала последствия употребления марихуаны. Чиновники подобное поведение осуждают, поэтому до Пекина не доехали ни Морган, ни Лорин.

Запасных не хватило, а последняя надежда Франции Маэ-Беренис Мейте в самый неподходящий момент сломала ногу. Похожая ситуация возникла у корейцев и эстонцев, с той лишь разницей, что на медали они и не рассчитывали. Дальше — больше. Десять сборных собрать необходимо, но у двенадцатой — Великобритании, а также следующих за ней Австрии, Бельгии и Белоруссии трех квот также не нашлось. В итоге очередь дошла до Украины, которая вообще 17-я в рейтинге. Символично, что их зону разместили рядом с нашими ребятами, которые на уверенном первом месте и проблем с отбором не испытывали. У нас вообще впервые в истории максимальное количество квот во всех видах, что позволяет тасовать состав на командный турнир, как удобно ФФККР. К примеру, в Сочи такой свободы не было, и, случись что с Евгением Плющенко на команднике, про золото мы могли бы забыть.

Замены — это опция, а не обязательное правило

В этом году важность резерва подчеркивается еще и лотереей с омикроном, и китайскими тестами, которые могут лишить тебя важного члена сборной перед короткой или произвольной программой. А если замены нет, то выход — либо снятие с соревнований, либо выступление только в оставшихся видах. Такая ситуация возникла со сборной Украины, которая потеряла своего единственного одиночника Ивана Шмуратко. Теперь по регламенту он автоматически занимает последнее место как в короткой программе, так и в произвольной. Если до нее Украина доживет. Во второй раунд попадает только половина команд — лучшие после короткой. Похожая ситуация была у сборной Италии на командном чемпионате мира прошлого года, которая лишилась второго одиночника накануне старта из-за COVID-19. Турниры, кстати, часто сравнивают друг с другом, но между World Team Trophy и командником на Олимпиаде не так много общего.

Во-первых, в отличие от КЧМ, на Играх в каждом виде в двух программах выступает только по одному спортсмену/паре. На соревнованиях, которые придумали японцы, одиночники выступают по двое. На КЧМ нет замен, на Олимпиаде у каждой сборной перед произвольной есть право на две замены. Именно право, а не обязанность. У команды может не быть запасных, либо федерация посчитает замены ненужными. Так что Наталья Бестемьянова не так уж заблуждается, когда предлагает одним и тем же людям катать оба проката — правилами подобное разрешено. Более того, в Пхенчхане Канада сделала только одну замену, поскольку не видела нужной глубины состава. Но отказываясь от замен, нужно понимать сверхнагрузки фигуристов и планировать, в какой они форме подойдут к личному старту. К примеру, у свежих Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона явно будет преимущество над Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Судьба золота может решиться дуэлью в танцах на льду

И теперь к самому главному — распределению мест. В командном турнире Олимпиады важно не то, с каким разрывом ты обыграешь всех конкурентов, а как сильно они провалились. К примеру, победа Камилы Валиевой в короткой с результатом в рекордные 92 балла принесет сборной ОКР только один балл преимущества над США, если у американцев Мэрайя Белл станет второй с результатом в 68 баллов. Пример гипертрофированный, но что-то похожее вполне может произойти. Поэтому наши рекорды у девушек и пар не сильно решат судьбу золота, а вот риски в мужском турнире крайне высоки. Состав у парней очень равный, и любая небольшая ошибка может откатить сразу на несколько позиций вниз. Причем короткая важнее произвольной — в первый день разыгрывают 10 очков, в то время как во второй лишь пять.

Именно поэтому столь большую критику получил за свой прокат в Пхенчхане Коляда. Его предпоследнее место сразу же отбросило Россию вниз турнирной таблицы, откуда было трудно выбираться. И здесь у Америки серьезное преимущество над нами. В то время как мы привезли талантливую, но неопытную молодежь, у сборной США одни из лучших спортсменов планеты, включая главного фаворита личного турнира Нэтана Чена. Обыграть Чена или даже Винсента Чжоу вряд ли получится что у Марка Кондратюка, что у других наших ребят. Задача стоит не проиграть слишком много, чтобы мы могли отыграть это отставание в других видах. И наконец, танцы, вокруг которых пока больше всего вопросов. Вроде бы фавориты Синицина/Кацалапов, но и пары из США набирали по сезону крайне высокие оценки. Есть ощущение, что именно в танцах решится основной перевес, поэтому важно не делать глупых замен для поддержки одного российского тренера.

Составы сборных на короткую программу командного олимпийского турнира:

Россия: Марк Кондратюк (мужчины), Анастасия Мишина/Александр Галлямов (пары), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцы);

США: Нэтан Чен (мужчины), Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (пары), Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (танцы);

Германия: Поль Фенц (мужчины), Катарина Мюллер/Тим Дик (танцы). Команда не стала заявлять спортсменов на соревнования в парном катании;

Италия: Даниэль Грассль (мужчины), Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (пары), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (танцы);

Канада: Роман Садовский (мужчины), Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (пары), Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (танцы);

Чехия: Михал Бржезина (мужчины), Елизавета Жукова/Мартин Бидарж (пары), Натали Ташлерова/Филип Ташлер (танцы);

Китай: Цзинь Боян (мужчины), Суй Вэньцзин/Хань Цун (пары), Ван Шиюэ/Лю Синьюй (танцы);

Япония: Шома Уно (мужчины), Рику Миура/Руичи Кихара (пары), Мисато Комацубара/Тим Колето (танцы);

Грузия: Морис Квителашвили (мужчины), Карина Сафина/Лука Берулава (пары), Мария Казакова/Георгий Ревия (танцы);

Украина: Иван Шмуратко (мужчины, не выступит из-за положительного теста на ковид), София Голиченко/Артем Даренский (пары), Александра Назарова/Максим Никитин (танцы).