«Наша девочка еще вернется и всех обыграет». Как Казань переживала драму Валиевой

За прокатами фигуристок смотрели вместе на главном городском катке.

Пока наши фигуристки боролись за олимпийские награды в Пекине, по всей России за ними следили тысячи, если не миллионы поклонников. Кто-то смотрел дома по телевизору, а кто-то переживал в большой компании в кафе. А в Казани, родном городе Камилы Валиевой, юные спортсмены и болельщики следили за выступлениями на главном городском катке. К прокату звезды основательно подготовились — провели импровизированное ледовое шоу, развесили баннеры по всей столице Татарстана, а затем вместе следили за драмой Олимпиады в здании местного ресторана. Среди тех, кто пережил вместе с собравшимися в этот вечер весь спектр эмоций, был и корреспондент «СЭ».

Баннеры в поддержку Валиевой в Казани. Деревня Универсиады pic.twitter.com/xcdHbMrUve — Рустам Имамов (@rustamKZN1) February 17, 2022

Будем писать в администрацию, чтобы улицу назвали в честь Валиевой!

Казань — не пустое слово для Камилы Валиевой. Пусть она и переехала из Татарстана с родителями еще в шесть лет, с городом ее многое связывает. Она приезжает несколько раз в год пообщаться с родственниками и друзьями, сохраняет связь с первым тренером Ксенией Ивановой, а дома не забывает про татарскую кухню и традиции. Помнит о Валиевой и республика. Фигуристку поздравляют с успехами местные спортивные клубы — футбольный «Рубин», хоккейный «Ак Барс». Призывают поддержать ее руководитель Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. В дни Олимпиады весь город — в баннерах с Камилой. Давление на Валиеву заставило вспомнить о своей фигуристке даже тех горожан, кто мало следит за спортом. В разговорах на кухне, в общественном транспорте, в соцсетях казанцев — везде Камила.

Хрущевка в спальном районе Казани, где провела детство Камила Валиева pic.twitter.com/t2BTgmwKLi — Рустам Имамов (@rustamKZN1) February 17, 2022

В день произвольной программы я для начала съездил туда, откуда все началось, — в родительский дом спортсменки. Небольшая хрущевка у метро «Яшьлек» мало чем выделяется среди серых пейзажей городских окраин, но когда-нибудь сюда будут водить экскурсии. Пока что, правда, далеко не все жители дома в курсе, что вместе с ними детство провела будущая звезда мирового спорта. Но были и те, кто вспомнил о Валиевой и ее семье. «Она уже тогда была такая милая, красивая. Вежливый и воспитанный ребенок. Такой талант!» — восхищенно вспоминает Галия из пятого подъезда. К разговору подключаются другие соседи, и они эмоционально обсуждают последние новости. «Камила — наш герой! Мы будем писать в администрацию, чтобы улицу переименовали в честь Валиевой!» — крикнул один из прохожих. Сейчас она носит имя Шамиля Усманова — татарского писателя и революционера.

Прокаты синхронисток на льду Черного озера в поддержку Камилы Валиевой pic.twitter.com/1UYyXeXSuJ — Рустам Имамов (@rustamKZN1) February 17, 2022

Каток, на котором катались Загитова, Панин-Коломенкин и Николай II

Главное мероприятие дня в честь Олимпийских игр проходит в центре Казани. В метро люди не без интереса следят в смартфонах за прокатами не самых именитых девушек из второй разминки и жалуются, что в тоннеле нет интернета. Проблемы с интернетом были и на катке, где организовали совместный сеанс просмотра соревнований для всех желающих. Из-за ветра и снегопада сигнал периодически пропадал, и люди пересказывали ход выступлений по текстовым трансляциям. Такого единения незнакомых людей я не видел в Казани со времен чемпионата мира по футболу.

Болельщики в Казани переживают за Анну Щербакову pic.twitter.com/Sb6EHeGzuj — Рустам Имамов (@rustamKZN1) February 17, 2022

Конечно, в этом случае масштаб был трудно сравним, но в условиях зимы и капризной погоды на улице людей все равно не собрать. Благо хоть удалось организовать импровизированное ледовое шоу. Номера показали талантливые казанские спортсменки разных возрастов, чтобы доказать — мы готовы учить и готовить новых чемпионок! Следом за одиночницами вышли представители синхронного катания. Это особая гордость Татарстана, ведь местная команда наряду с петербургской «Парадиз» входит в число сильнейших в мире и выигрывает медали крупных международных соревнований. Сразу со льда снова в тепло, в небольшой ресторан рядом с катком, история которого берет начало с середины XIX века, и по легендам, здесь катались еще Панин-Коломенкин и император Николай II.

Казанские фигуристки поддерживают Камилу Валиеву pic.twitter.com/XCh9TmLGDB — Рустам Имамов (@rustamKZN1) February 17, 2022

Наша девочка еще вернется и всех обыграет — это в нашей крови

Наверняка здесь каталась и маленькая Камила. Пробовала этот лед и Алина Загитова, и Аделина Сотникова, и многие звезды КХЛ. Валиева среди любимых мест в Казани отмечает озеро Лебяжье с окружающим его густым лесом. Рядом с ним, кстати, лыжная трасса, на которой часто готовились призеры Пхенчхана-2018 Анна Нечаевская и Андрей Ларьков. Ультра-си от юных девочек на катке ждать не приходилось, но зато привлекла внимание программа под «Ай, былбылым» Дины Гариповой. Эту музыку всерьез рассматривали для произвольной Валиевой, но в итоге остановились на «Болеро». Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз были уверены — мощная музыка триумфально прозвучит на Олимпиаде. И она зазвучала в командных соревнованиях.

Казанцы вместе смотрят за прокатом Камилы Валиевой pic.twitter.com/f7hWVIevOp — Рустам Имамов (@rustamKZN1) February 17, 2022

На сей раз все с самого начала шло не по плану, хотя собравшиеся в зале верили в Камилу до конца и вместе с ней переживали каждый прыжок, каждое вращение. «А что вы хотели, кто выдержит такое давление, как на эту маленькую девочку?» — сказала одна из синхронисток. «Ее просто не пустили к пьедесталу», — уверен Сергей, недовольный итоговым четвертым местом. Хоть он и смотрел фигурное катание во второй раз в жизни, в тонкостях оценок разобраться уже успел. Еще жестче высказалась Ляйсан-аби, которая смотрит Олимпиады с семидесятых. «Уничтожили девочку! Добились, чего хотели, эти враги России? Теперь, наверное, все американцы довольны? А Камила, безнен кызы («наш ребенок» — тат.), еще вернется и у всех выиграет. Это в нашей крови», — выдала она, еле сдерживая слезы.

Конечно, за новую чемпионку Анну Щербакову и за серебряного призера Александру Трусову с ее пятью четверными казанцы порадовались. Но горечь поражения любимицы пока все же сильнее.