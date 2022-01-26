Эстонцы, американцы и испанцы оставили русских фигуристов без Олимпиады. Cкандалы с отбором в других сборных

Спортивного принципа придерживаются далеко не везде.

В этот раз отбор на Игры прошел в России на удивление спокойно, если не принимать во внимание тесты на ковид, оставившие за бортом команды Михаила Коляду. Федерация фигурного катания России придерживалась прежде всего спортивного принципа и отбирала сильнейших, исходя из интересов всей сборной. Даже относительные сомнения касательно третьей квоты у мужчин ФФККР решила элегантно — через дополнительный отбор на чемпионате Европы. На этом фоне процесс выбора счастливчиков на Олимпиаду за рубежом выглядит иногда полнейшим фарсом.

Молодой русский талант против возрастного американца без четверных

Для начала напомним о главном скандале отбора, который прогремел по две стороны океана сразу после новогодних каникул. На чемпионате США второе место занял 17-летний Илья Малинин. Он исполнил два чистых четверных в короткой и четыре в произвольной программе, набрав по сумме за 300 баллов. Это практически гарантия медали на последних пяти чемпионатах мира, а значит, минимум пятерка на Олимпиаде.

Но руководство Федерации фигурного катания Америки, ссылаясь на отсутствие у парня необходимого опыта, оставило Малинина в запасе, предпочтя ему возрастного Джейсона Брауна. 27-летний фигурист без четверных, который занимает высокие места исключительно из-за субъективных качеств. И который с большой долей вероятности завершит карьеру сразу после поездки в Пекин. В то время как Илья — это будущее фигурного катания Америки. Так его охарактеризовал тренер Рафаэль Арутюнян, и с ним трудно не согласиться.

Сразу после того, как Илью отцепили от Олимпиады, он элегантно отреагировал на решение US Figure Skating — выложил у себя в Instagram каскад из двух четверных подряд. Подобное не удавалось еще никому даже на тренировках, по крайней мере, видео удачных попыток не было. Дальше — больше: каскад из двух разных четверных через ойлер. Даже тройные в такой комбинации считаются высшим пилотажем, а квады? Теперь все больше причин считать, что в решении взять Брауна вместо Малинина было много политических нюансов. Браун — потомственный американец, в то время как многие члены сборной США — дети недавних мигрантов азиатского происхождения. Добавлять к Натану Чену и Винсенту Чжоу еще и сына бывших российско-узбекистанских граждан и отправлять защищать цвета американского флага? К тому же Джейсон — открытый гей, и это хорошо ложится в политику инклюзивности.

Право на Олимпиаду выиграла одна, предолимпийский ЧЕ — вторая

Не доехала до Олимпиады и русскоязычная спортсменка из Эстонии Нина Петрыкина. Дело в том, что путевку в женском одиночном катании в Пекин для небольшой прибалтийской страны завоевала другая местная фигуристка — Эва-Лотта Кийбус. Конкуренция между ними завязалась еще с сезона 2020 года, когда Петрыкина уступила Кийбус битву в национальном чемпионате. В результате Федерация фигурного катания Эстонии логично отправила на чемпионат мира Эву-Лотту, а Нина осталась в Таллине, чтобы выступить на юниорском ЧМ.

Как мы помним, в 2020-м Монреаль ЧМ так и не принял, но через год ситуация повторилась, и на ЧМ-2021 отобралась Эва-Лотта. Хотя споры вокруг превосходства Кийбус возникали уже тогда. Прокаты девушки выдали очень схожие, и только за счет лучших оценок за компоненты и высоких GOE этническая эстонка обошла представительницу русской диаспоры.

В Стокгольме на ЧМ Эва-Лотта и выиграла квоту для эстонских девушек на Олимпиаде, причем напрямую — без дополнительных стартов. По правилам местной федерации, тот, кто завоевал право на поездку в Пекин, и должен ехать на Игры. По крайней мере, об этом говорила тренер Анна Леванди, ключевой человек в эстонском фигурном катании. Странная позиция, которая не учитывает текущего положения дел. А все расклады в пользу Петрыкиной: на эстонском чемпионате победила Нина, на недавнем чемпионате Европы снова выше Петрыкина. Мнение международных судей более весомое, и они разделили девушек в 16 баллов и три позиции — 8-е у Нины и 11-е у Эвы-Лотты.

В оправдание Кийбус Леванди рассказывает о своей тяжелой травме и работе на тренировках над четверным сальховым и тройным акселем. Но, во-первых, прыжки на тренировках ничего не значат. А во-вторых, зачем нужна травмированная фигуристка на Олимпиаде?

Отказ выдавать паспорт и госкомиссия по перспективам олимпийцев

Без Игр остался и экс-россиянин Кирилл Халявин. В отличие от Петрыкиной и Малинина, Кирилл родился и начинал заниматься фигурным катанием в России, только высокая конкуренция отправила его в Испанию. Точнее, Халявин остался в Москве, но выступает теперь с испанкой Сарой Уртадо. В духе латиноамериканских сериалов темпераментный дуэт Уртадо и Андрия Диаса распался надвое — Сара катается с русским парнем Кириллом, у Диаса новая партнерша из Великобритании Оливия Смарт.

Только вот квота на ЧМ и тем более на ОИ у Испании одна, и битва между бывшими партнерами за нее нешуточная. Эмоций добавляет тот факт, что Смарт/Диас тренируются на катке Монреаля (как Габриэла Пападакис с Гийомом Сизероном и остальные), а Уртадо/Халявин — у Александра Жулина. Отдельной федерации для фигурного катания в Испании нет, и трудный выбор предстояло делать чиновникам, отвечающим такжеза лыжи, сноуборд и керлинг с бобслеем.

На Играх в Пхенчхане они попали в конфуз, когда отправили серебряных призеров Уртадо/Халявина. Поэтому в отборе на Пекин действовали строгие правила спортивного принципа. Даже изощренные: три старта за сезон, по итогам которых будут суммироваться и делиться общая сумма и разница в оценках между парами. Итог — разгромная победа Смарт/Диас. И все же вершина торжества бюрократии — от литовских властей. Литва добровольно отказалась от мощного дуэта Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс в пользу неопытных Паулины Раманаускайте и Дейвидаса Кизалы. Причина — отсутствие паспорта Литвы у американки Рид и стойкость президента страны в отказе его предоставить. «Отсутствие весомых перспектив у спортсмена», — гласит официальный ответ главы государства.

Ладно хоть шведы одумались и отказались проводить комиссию по перспективности для своих олимпийцев. В Пхенчхан свои же чиновники не пустили как безнадежного Александра Майорова, но спустя четыре года дали добро на поездку его брата Николая.