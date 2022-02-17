«Камила сильная, она выберется из всего этого». Реакция звезд и экспертов на сенсационные итоги турнира одиночниц

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Женщины. Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95

2. Александра Трусова (Россия) — 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13

4. Камила Валиева (Россия) — 224,09

Женский турнир в Пекине-2022 принес неожиданный итог. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, еще одна наша спортсменка Александра Трусова, впервые в истории приземлившая в одной программе пять четверных прыжков, взяла серебро. А лидировавшая после короткой программы Камила Валиева, увы, опустилась на четвертую строчку — за пределы пьедестала. В России все это активно обсуждали.

Двоякие эмоции

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова:

«Очень жаль... Нет слов. Камилу били-били и убили. Прокат Трусовой? Это новая эра в фигурном катании!»

Известный журналист Владимир Познер:

«Мне Валиеву очень жаль. Конечно, вся эта история с ВАДА и МОК ее сломила. И это, на мой взгляд, доказательство того, что не надо детей посылать на ОИ, на чемпионаты мира и так далее. Детская психика более хрупкая, чем взрослая. Вся эта история постыдна, официальным лицам МОК и ВАДА должно быть стыдно, не говоря о многих журналистах, говоривших и писавших совершенно омерзительные вещи. Дай бог, чтобы Валиева оправилась от этого удара. Вся эта история испортила впечатление от Игр. К огромному сожалению, с каждым последующим циклом Олимпиады становятся все более политизированными. Жаль».

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе:

«Я никогда таких двояких эмоций не ощущал. Очень счастлив за Аню и за Сашу, но у меня такая горечь внутри за Камилу... Тем не менее не все так все плохо, потому что она тоже олимпийская чемпионка в команднике. Взрослые дяди и тети сломали ребенка. Вы сами понимаете, что каталась не Камила. Она столько вкалывала, и так вот все ей испортить... Она всю свою жизнь к этому шла. Мир спортивным чиновникам этого не простит. Так же, как не прощу и я. Это досада на всю жизнь. Для меня Олимпиада была дискредитирована из-за всей этой ситуации.

Еще раз: рад за Сашу и Аню, но этот праздник омрачен ситуацией, которая произошла с Камилой. Сейчас же возрастной ценз поднимают, поэтому Валиева реабилитируется на чемпионате мира и других стартах. Не думаю, что она не сможет подняться. Весь тренерский штаб и ее родители станут ее реабилитировать. Думаю, она еще утрет нос этим дядям и тетям, которые это все устроили. Жизнь на этом не заканчивается. Для меня все три девочки — золотые».

Оказывать такое давление на девочку подло

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев:

«После такого давления на 15-летнюю девочку занять даже четвертое место и чисто откатать короткую программу уже подвиг. Олимпиада — это всегда борьба нервов. Оказывать такое давление на девочку подло. Но все равно, это огромный успех. Такие испытания посылаются только лучшим. К этому надо относиться философски. У нее все точно будет хорошо.

Слова Трусовой? Огромное перенапряжение. На протяжении всей жизни я наблюдал подобное. Спорт высших достижений — это борьба нервов. В любом виде спорта. Десятка подготовлена одинаково. У кого крепче нервы, те и выиграют. Этери Георгиевна дает огромную уверенность своим подопечным. Она умеет правильно настроить. Трусова вышла заплаканная. Это выхлоп эмоций. Все пройдет, все образуется. Тем более молодость. И борцы плачут, хотя мужественный вид спорта. Три великие спортсменки одного тренера — это гордость «Хрустального», «Самбо-70?, Москвы и России».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев:

«Невероятная спортивная радость и гордость, но со слезами на глазах. Восхитительная Щербакова каталась как богиня. Четверные Трусовой и ее мировые результаты мы все видели. Девчонки — огромные молодцы, но в то же время надломленная Валиева. Хочу послать ей лучи поддержки. Для всех нас сейчас дело государственной важности — отстоять золото, чтобы она осталась олимпийской чемпионкой. Всех поднять, сделать максимум, чтобы оставить ей и партнерам награду. Очень надеюсь, что Валиева останется еще на четыре года в спорте, чтобы выиграть свою законную олимпийскую медаль на турнире одиночниц».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка:

«В конце концов, Камиле всего 15 лет. Представьте, как это ее закалит. Она сама это знает и чувствует. Она очень сильный человечек. Такая маленькая, а уже столько перенесла. От всей души желаю ей и ее родителям спокойно пройти кромешный ад, который ей предстоит. Надеюсь, что эти номенклатурщики вынесут справедливое решение. Я желаю, чтобы не отняли олимпийскую медаль в команде. Надеюсь, Камила и дальше будет продолжать свой прекрасный путь».

Трусовой нужно успокоиться

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова:

«Я в ужасном состоянии, девочку сломали. Она гениальная. Уверена, что в будущие четыре года она будет покорять все вершины и станет олимпийской чемпионкой, несмотря ни на что. То, что случилось сегодня, я предсказывала и сказала, что следующим номером будет фигурное катание. Этой девочке 15 лет, а это нервы. У нее не было этого железобетонного фундамента на моральный ущерб».

Кандидат психологических наук Александр Невеев:

«Уже несколько лет на наших спортсменов оказывается огромное давление! К нам предвзятое отношение. И в такой атмосфере очень тяжело выступать. Этот эмоциональный всплеск Трусовой связан с негативным фоном. Ее нервная система не выдержала. Она же ничего плохого не сделала. Словами она выплеснула весь негатив. Саша все это преодолеет. Трусову ни в коем случае не нужно обвинять! Ей нужно успокоиться, и все придет в норму.

А то, что произошло с Камилой... Я думаю, она оклемается. А эти падения — очередное испытание в ее жизни. Они сделают ее сильнее. Я не могу сказать, что Камилу сломали. Она выберется из этого. Но то, что было с ней, — это настоящая травля.

Как помочь девочкам? Нужно подключать психологов, потому что это было настоящее давление на детей. И это чудовищно! Главное — девчонки должны включить все сферы, которые им помогут: помощь психолога, общение с друзьями. Только действуя системно, можно выйти из этой западни. И не нужно замыкаться. Этого точно не стоит делать».