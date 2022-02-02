Четыре года назад Щербакова могла завершить карьеру, а Мишина только встала в пару с Галлямовым

Тяжелый путь наших звезд к их первым Олимпийским играм.

На Олимпиаде в Пекине мы видим большое обновление в сборной по фигурному катанию. Со времен Пхенхчана до следующих Игр «дожили» только парники Евгения Тарасова и Владимир Морозов, у одиночников и одиночниц и даже в силу разных причин у танцоров полностью новые составы. Многие спортсмены впервые на Олимпиаде и четыре года назад о попадании на Игры могли только мечтать. А об их существовании знали только единицы из числа экспертов, журналистов и самых отъявленных фанатов. Где же были наши звезды в феврале-2018?

Валиева пришла к Тутберидзе, и Этери сразу раскрыла ее потенциал

Для начала — о, возможно, главном человеке грядущих Игр. Камила Валиева смотрела за Олимпиадой в Южной Корее, будучи ученицей «Москвича» у тренера Натальи Дубинской. На тот момент ее считали талантливой, но крайне нестабильной спортсменкой с неясными перспективами. Яркий прокат мог смениться громким провалом, а изящной хореографии не хватало серьезного технического набора. К весне-2018 семья Валиевой решила, что пора что-то менять. Как раз в этот момент в «Самбо-70» взяли нового тренера — Сергея Розанова. Ему Этери Тутберидзе поручила собрать молодых и интересных фигуристок на перспективу, пока сама Этери ездила в Пхенчхан с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. На просмотр пришла и Валиева. Камила сразу понравилась как Розанову, так и самой Тутберидзе с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. Официально в «Хрустальном» она с мая 2018 года.

Переход к Тутберидзе сразу же поменял отношение к девочке. В отличие от Загитовой, история Валиевой — это не трудолюбие, помноженное на удачу. Камила настоящий талант, подобные ей рождаются крайне редко. Только талантом она была неограненным и в команде профессионалов быстро раскрыла свои лучшие качества. Уже в первый совместный сезон Тутберидзе готовит для Валиевой программу-идол — «Девочку на шаре». Ледовая интерпретация знакового произведения Пабло Пикассо быстро сделала 12-летнюю юниорку известной во всем мире еще до первого официального международного старта. К концу первого года работы в «Хрустальном» Камила запрыгала четверной тулуп, вскоре ей поставят сальхов и тройной аксель. Рецепт идеальной фигуристки практически без слабых мест готов. С огромной долей вероятности она станет самой молодой двукратной олимпийской чемпионкой в этом виде спорта, хотя еще четыре года назад многие думали, что она завершит карьеру или перейдет в танцы на льду.

Щербакова сломала ногу после четверных и могла закончить со спортом

Велик риск завершить карьеру в 2018 году был у другой девушки Тутберидзе — Анны Щербаковой. Самая преданная спортсменка из группы Этери первой стала стабильно прыгать четверные в «Самбо-70». Еще весной-2017 Щербакова на тренировках показывала уверенный четверной тулуп с различными каскадами. Такого ажиотажа вокруг фигурного катания еще не было, но эксперты уже тогда отмечали огромное будущее спортсменки. Жаль только, что работа над многооборотными прыжками в раннем возрасте не прошла бесследно. В самом начале сезона 2017/18 Анна сломала ногу, и тяжелая травма поставила под угрозу дальнейшую судьбу вундеркинда в спорте высших достижений. Но, как мы знаем, Щербакову не сломить, и зачатки стойкости характера были видны уже тогда. В кратчайшие сроки она восстановилась, и хоть не сумела отобраться на юниорский ЧМ, с блеском выиграла финал Кубка России по юниорам.

На ЮЧМ в Софию (в 2018-м турнир проходил в Болгарии, там же пройдет и в 2022-м) отправились Алена Косторная, Станислава Константинова и Александра Трусова. Судьба троих девушек по итогу складывается пока в разных направлениях. Константинова периодически выступает на внутренних российских стартах и вроде бы не думает о завершении карьеры, хотя на льду мы ее видим реже, чем в прямых эфирах у СМИ. Косторная была лидером первого своего взрослого сезона, после чего совершила путешествие туда и обратно к Евгению Плющенко. Вернуться на прежний уровень Алена уже так и не смогла, а от борьбы за Пекин ее остановила травма кисти. Александра Трусова единственная до сих пор на первых ролях в спорте, хотя со временем и потеряла статус единственной и неповторимой.

Мишина с Галлямовым проигрывали Павлюченко с Ходыкиным

Выступление Трусовой в произвольной на ЮЧМ-2018 стало шоком для всего спортивного мира. Два четверных в одной программе, больше 90 баллов за технику от 13-летней девочки! Одни на Александру уже заочно повесили медали Пекина, другие ждали скорой травмы и завершения карьеры в 15-17. Разговоры вокруг возрастного ценза и запрета четверных начала именно Трусова, при этом ее саму мало волновало, что думает общество. На следующий год она готовит три четверных прыжка в одном прокате, к тулупу и сальхову добавляет лутц. Затем успешно разучивает флип и собирает программу мечты из пяти квадов. Вместе со вторым юниорским золотом к ней приходят спонсоры и настоящая мировая слава. Правда, по взрослым Александра так до сих пор и не выиграла ни одного серьезного турнира, равно как и не сделала пять четверных без падений. Получится на Олимпиаде?

ЮЧМ в Софии открыл и главных претендентов на золото в парном катании. К весне 2018 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов катались вместе меньше сезона, поэтому на главном турнире года уступили не только Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину, но и Полине Костюкович с Дмитрием Ялиным. Первые проиграли борьбу за место в сборной, вторые уже расстались и близки к завершению карьеры. Впрочем, и Мишина с Галлямовым вплоть до весны прошлого года фаворитами в олимпийской гонке не были. Им не хватало стабильности — следом за медалью финала «Гран-при» шел провал на ЧР и пропуск чемпионата Европы. Победы на этапах Кубка — снова провал на чемпионате России, и только через финал Кубка страны их квалифицировали на чемпионат мира. Уверенная и яркая победа на ЧМ-2021 в Стокгольме изменила все, и теперь пара Тамары Москвиной идет к золоту Пекина-22.