Анна Щербакова и Александра Трусова рассказали об олимпийских медалях после церемонии награждения

Наши фигуристки в торжественной обстановке получили в Пекине свои награды.

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова с разным настроением вышли со сцены, установленной на площади перед главным стадионом Китая «Птичье гнездо» после награждения и прослушивания Первого концерта Чайковского. Предысторию вы знаете сами, поэтому сразу дадим слово главным героиням.

Трусова: «Ночью стояла на улице одна в ожидании машины»

— Саша, а где медаль?

— Сняла.

— Почему?

— Все, награждение закончилось.

— Интересно было посмотреть, что на ней изображено? Понравилась ли?

— Сейчас Аня придет и покажет.

— Как провели этот день?

— Хорошо.

— Настроение, судя по всему, не улучшилось.

— Нет. Я улыбаюсь (снимает маску и показывает).

— Полегче стало на душе? День же прошел.

— У меня все хорошо.

— Удалось уже осознать, что вы вошли в историю, сделав пять четверных?

— Я долго к этому шла, поэтому осознала еще вчера. Было очень приятно, что именно на Олимпиаде удалось это сделать.

— Было какое-то облегчение, когда удалось приземлить пятый четверной?

— После последнего прыжка в целом я радовалась, что все элементы выполнила.

— Что было в голове, когда делали все эти прыжки? Страх, уверенность?

— Никогда не можешь быть уверенной на сто процентов. Перед каждым прыжком я думала, что надо сделать для следующего. Прыгала один, радовалась, успокаивалась, шла на другой. Каждый элемент старалась контролировать. Отпустила себя только на вращениях и дорожке.

— Был какой-то особенный настрой? Ведь это Олимпиада.

— Не могу сказать, что особо ощущала, что это Олимпиада. Понимала, но настраивалась на обычный прокат, где должна прыгнуть пять четверных.

— Пять четверных удалось сделать на Олимпиаде. Что сыграло решающую роль?

— Считаю, что это не именно здесь. Я готовилась к этому времени, чтобы сделать в данный момент. Это не случайно получилось здесь. Это было постепенной работой, которая привела к успеху на Олимпиаде. Подходила к пику формы.

— Вчера вы упоминали про родных, собак. Созванивались, поговорили?

— Да, конечно. Я звоню постоянно. Родные, мне кажется, живут без ночи. Звоню — у них то ночь, то утро, то вечер. Им, наверное, тоже очень тяжело. По видео — немного не то.

— Поддержали вас?

— Собаки? Они мне ничего не говорят. Родители поддерживают. Алита и Элла слышат мой голос из телефона и реагируют.

— Когда вернетесь в Москву, что первым делом хотите сделать?

— Надеюсь, в Москву мне привезут собак. (Улыбается.)

— А потом? Поехать куда-то поесть вволю?

— После той, которая здесь, хочется домашней. Уже устала от здешней еды.

— В китайский ресторан больше не пойдете?

— Китайскую кухню и здесь не ем. Стараюсь есть самое нейтральное.

— Что сейчас на душе?

— Не могу описать свои чувства.

— Есть мотивация продолжать кататься дальше? Вы говорили про несколько Олимпиад.

— Про две, не про три или больше. Про все, что будет дальше, я буду говорить потом. Сейчас я ничего не знаю.

— В вашей фанатской группе была информация, что вы очень поздно уехали с арены. То ли из-за допинг-контроля, то ли из-за эмоций, а потом приехала Этери Георгиевна. Можете рассказать о том, что было?

— Нет, Этери Георгиевны не было, никого. Я сдавала допинг-контроль, но быстро. Вышла на улицу в 00:41, а автобус отправился в 00:40, последний. После этого они час не могли найти транспорт, чтобы я могла уехать. Я просто час стояла на улице одна. Волонтеры ходили искали машину. Они разговаривали на китайском, поэтому я уходила на каток за интернетом, чтобы воспользоваться переводчиком. Через час нашли мне машину.

— Вчера вы сказали Этери Георгиевне: «Вы все знали». Что вы имели в виду?

— Этот вопрос комментировать не буду.

Щербакова: «Я не стеснялась радоваться. Просто была опустошена»

— Анна, можно обзор на медаль?

— Очень тяжелая. Самая тяжелая в жизни.

— А по красоте если оценивать?

— Мне кажется, олимпийская медаль в любом случае лучшая и самая красивая.

— Как провели ночь, день?

— Легла спать в девять утра на пару часов. И все. (Смеется.) Чувствую себя нормально, все хорошо.

— Вчера вы еще не могли понять, что происходит. А как сегодня?

— Осознания однозначно нет. После награждения полное опустошение, состояние без лишних мыслей, только радость.

— Удалось побыть одной?

— Да, удалось.

— Какие мысли сейчас и что первым делом в Москве хотите сделать?

— Сейчас в голове никаких мыслей — пустота и радость. Когда появятся — не знаю. Хочу первым делом увидеться с родными и близкими. Они звонили, писали и переживали, слали фотографии и видео. Они потратили явно больше нервов, чем я, и больше переживали. Хочу поблагодарить за эти переживания не только во время соревнований, но и в период всей моей карьеры. Потому что все крутится вокруг моих соревнований, фигурного катания.

— Как вас поздравила Этери Георгиевна?

— Мы виделись перед награждением. Я подошла, поблагодарила ее, она меня поздравила. Каких-то особенных слов не было, просто поздравления и благодарность.

— Накануне была выдающаяся драма, вы между двух несчастий. Показалось, что вы не могли радоваться — просто неприлично.

— Сложно сказать, как бы я себя чувствовала, если бы не было такой драмы вокруг. Но я сама вчера не готова была радоваться. После объявления результатов будто закончились все эмоции. Я не расстроилась, не стеснялась радоваться, просто закончились эмоции. Может, из-за их переизбытка и для этого нужно время, чтобы разобраться с этим. То есть я испытала радость после проката, а потом потеряла все эмоции.

— На чемпионат мира поедете? Хочется?

— Думаю, да.

— Фанатизма меньше не становится?

— У меня сейчас даже нет ощущения, что соревнования закончились. Нет вот этого ощущения законченной работы. Пока так.

— Так впереди еще финал Кубка России, надо заявляться.

— Вот тут уже фанатизма не так много. (Смеется.) У нас еще Кубок Первого канала. Главный старт сезона! А завтра уже тренировки перед показательными. Надо вспомнить его. В последний раз катала показательные перед чемпионатом Европы. На нем был новый, он как раз был поставлен к главным стартам.

— Есть желание собрать все титулы? Финал «Гран-при» и чемпионат Европы остались.

— Загадывать про новые титулы не буду. Буду смотреть по себе, точно так же стараться работать, кататься.

— Здесь журналистом работает Алина Загитова. Не было у вас разговора? Она же как бы передала вам титул.

— Лично не встречались. Но она мне писала, поздравила, она поддерживала во время Олимпиады, писала и до. Мы с ней хорошо общаемся, в обычные тренировочные дни.

— С Нэйтаном Ченом (олимпийским чемпионом среди мужчин. — Прим. «СЭ») не созванивались?

— Нет, мы не настолько близки. (Смеется.) Но я его видела на трибунах перед разминкой. Может быть, и это подбодрило. Мы ехали с ним в одном автобусе на каток, знала, что он приедет посмотреть.