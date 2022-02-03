Качает ягодицы и показывает миру Пекин. Как Загитова работает на Олимпиаде

У российских фигуристов есть мощная и красивая поддержка.

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова уже в Пекине, но в не в статусе действующей спортсменки, конечно же. Загитова едет на Олимпиаду-2022 в качестве журналиста. Прокачав свои тв-навыки на шоу «Ледниковый период», Алина выходит на новый уровень. Теперь она будет освещать события из мира фигурного катания и комментировать выступления наших спортсменов.

Пока Алина готовится к первым эфирам, мы следим за тем, что она делает в столице Китая.

Первым делом девушка отмечается на спортивных объектах и рассказывает, чем же она будет заниматься в Пекине.

В каком состоянии находится арена? Готова ли к соревнованиям? Алина все проинспектирует.

А что на улицах? Пустынно и чисто. Даже плитка вроде бы ровная. Но далеко уйти не получится, за перемещениями официальных лиц соревнований строго следят. Ради их же здоровья.

Естественно, Алина везде ходит в респираторе. Никто не хочет потерять аккредитацию и отправиться на карантин из-за этой детали. Опять же, следят за этим очень пристально.

Работа работой, но нельзя забывать и про собственный тонус. Алина следит за своей формой в тренажерном зале.

Алине Загитовой не в первой работать с Алексеем Ягудиным. Вот и на Олимпиаде они будут вместе комментировать фигурное катание.

Помимо Загитовой в Пекин заскочила и еще одна олимпийская чемпионка — «художница» Маргарита Мамун. Пусть зимние Олимпийские игры не ее конек, но девушки точно могут поделиться со спортсменами чемпионским опытом.