Американские фигуристы требуют отдать им золото Пекина

Сборная США больше не хочет ждать результатов расследования дела Валиевой.

За внешнеполитическими историями и отстранением России от международных соревнований на второй план ушел сюжет, который еще недавно интересовал очень многих. На Олимпиаде в Пекине команда ОКР выиграла золото в командном турнире, но своих заслуженных медалей до сих пор не получила. Все дело в неясном исходе дела Камилы Валиевой. Российская фигуристка дожидается результатов расследования РУСАДА, и теоретически ее результаты на Играх в Китае все еще могут как утвердить, так и аннулировать. А также лишить первого места всю сборную страны. Правда, пока вопрос подвис в воздухе: медалей не увидели не только чемпионы-россияне, но и призеры — американцы с японцами. И представителям США ждать надоело.

Из-за Чжоу церемонию награждения не смогли провести в первый раз

Пока в деле Валиевой пауза, спокойствие по этой теме нарушил американец Винсент Чжоу, серебряный призер, который себя уже видит чемпионом. И готов ждать «заслуженных» золотых медалей столько, сколько потребуется. «Мы готовы ждать награждения неделю, две, полгода, четыре года. Но кто знает... Это зависит не от нас, — сказал Чжоу в интервью порталу FigureSkatingOnline. — Надо жить дальше — вне зависимости от результата, даже если он не окажется желанным. Огорчает, что это расследование напрямую нас затрагивает, и мы ничего не можем с этим поделать». Чжоу подчеркивает, что Америка и тем более сами спортсмены бессильны в этой истории и вынуждены только следить за расследованием. При этом он считает фигуристов США и Японии пострадавшей стороной, которая была лишена возможности насладиться своим триумфом.

Церемония награждения командного турнира на Олимпиаде откладывалась несколько раз. В первый, кстати, из-за Чжоу. Винсент сдал положительный тест на ковид сразу после проката, и было непонятно, что делать — проводить награждение без него или ждать выздоровления Чжоу. К тому же временному карантину подверглись все члены сборной США. Пока разбирались с тестами на респираторные заболевания Винсента, из Стокгольма до Пекина дошли новости о Валиевой. Это серьезно осложнило ситуацию, и МОК оказался в трудном положении — нельзя было ни проводить церемонию награждения, ни ее отменять. В результате было принято уникальное решение — Камилу допустили до личного старта, но все дальнейшие решения по результатам ее выступлений договорились принимать уже после Олимпиады. По итогам разбирательства.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Камила — олимпийская чемпионка, пока не докажут обратное

Таким ходом МОК ополчил против себя сразу всех. В России чемпионы остались без наград, а Валиева не справилась с грузом давления в личном турнире. Девушке дали выступить, но как можно показать свой максимум в такой ситуации? В то же время фигуристы США и Японии (особенно вторые) в целом были рады и командному серебру с бронзой. Но им не дают и этих медалей, а когда (или если) награждение все-таки состоится, сравнивать эту церемонию с официальным награждением в Пекине довольно наивно. Именно поэтому на встрече с президентом МОК Томасом Бахом американка Мэдисон Хаббелл, выступающая в танцах на льду с Закари Донохью, предлагала провести хотя бы «временную» церемонию в Китае. Выдать всем медали по результатам итоговых протоколов, но в случае иного судебного решения провести повторную.

Теперь, спустя больше трех месяцев, логика «лучше синица в виде серебра в руках, чем золотой журавль в небе» для американцев не работает. Они и так ждут слишком долго, так пусть эти ожидания хоть чем-то оправдаются (по логике Чжоу). Правда, с юридической точки зрения сейчас чемпионами считаются фигуристы команды ОКР. В том числе и Камила Валиева, а вместе с ней Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — все они победители командного турнира Пекина, пока не докажут обратное. Для этого Спортивный арбитражный суд (CAS) должен признать нарушение Валиевой преднамеренным и наказать ее дисквалификацией минимум в несколько месяцев. И даже после этого вопрос о пересмотре результатов командного турнира может стать предметом для нового судебного процесса.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Судьба Валиевой сейчас в руках экспертов из РУСАДА

РУСАДА проводит внутреннее разбирательство касательно допинг-пробы Валиевой. Она была взята на чемпионате России, поэтому и подотчетно российской структуре. Американцы уже высказали свои претензии касательно этого обстоятельства. Но на критиков, в числе которых быстро записали и Чжоу, ополчились уже наши эксперты из мира фигурного катания. Отметились и Татьяна Тарасова, и Наталья Бестемьянова, и Ирина Роднина. Поддержку Камиле выразил даже президент России, на награждении олимпийцев Камиле и другим фигуристам выдали золотые колье — как временный аналог медалей. «Он может медали в граните отлить для себя и своей команды и повесить на шею. Все рассудит суд, будем стараться так или иначе его выиграть», — сказал в беседе с «СЭ» комментатор Дмитрий Губерниев о Винсенте.

Шансы переписать итоги Олимпиады остаются даже в случае оправдательного приговора РУСАДА — если в дело вступает Спортивный арбитражный суд. Это не обязательное условие, а скорее опция, к которой теоретически имеют возможность прибегнуть МОК, ВАДА и ISU. Не исключено, что на итоговое решение повлияет сложная геополитическая обстановка. Однако CAS нередко показывал себя как действительно независимую структуру, которая в первую очередь оценивает факты и доводы. Поэтому говорить о том, как закончится суд, сейчас преждевременно. Напомним, что CAS уже принимал решение в пользу россиянки — выездная панель допустила Валиеву до личного первенства в Пекине.