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12 мая, 23:15

Американские фигуристы требуют отдать им золото Пекина

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Винсент Чжоу.
Фото Global Look Press
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сборная США больше не хочет ждать результатов расследования дела Валиевой.

За внешнеполитическими историями и отстранением России от международных соревнований на второй план ушел сюжет, который еще недавно интересовал очень многих. На Олимпиаде в Пекине команда ОКР выиграла золото в командном турнире, но своих заслуженных медалей до сих пор не получила. Все дело в неясном исходе дела Камилы Валиевой. Российская фигуристка дожидается результатов расследования РУСАДА, и теоретически ее результаты на Играх в Китае все еще могут как утвердить, так и аннулировать. А также лишить первого места всю сборную страны. Правда, пока вопрос подвис в воздухе: медалей не увидели не только чемпионы-россияне, но и призеры — американцы с японцами. И представителям США ждать надоело.

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Из-за Чжоу церемонию награждения не смогли провести в первый раз

Пока в деле Валиевой пауза, спокойствие по этой теме нарушил американец Винсент Чжоу, серебряный призер, который себя уже видит чемпионом. И готов ждать «заслуженных» золотых медалей столько, сколько потребуется. «Мы готовы ждать награждения неделю, две, полгода, четыре года. Но кто знает... Это зависит не от нас, — сказал Чжоу в интервью порталу FigureSkatingOnline. — Надо жить дальше — вне зависимости от результата, даже если он не окажется желанным. Огорчает, что это расследование напрямую нас затрагивает, и мы ничего не можем с этим поделать». Чжоу подчеркивает, что Америка и тем более сами спортсмены бессильны в этой истории и вынуждены только следить за расследованием. При этом он считает фигуристов США и Японии пострадавшей стороной, которая была лишена возможности насладиться своим триумфом.

Церемония награждения командного турнира на Олимпиаде откладывалась несколько раз. В первый, кстати, из-за Чжоу. Винсент сдал положительный тест на ковид сразу после проката, и было непонятно, что делать — проводить награждение без него или ждать выздоровления Чжоу. К тому же временному карантину подверглись все члены сборной США. Пока разбирались с тестами на респираторные заболевания Винсента, из Стокгольма до Пекина дошли новости о Валиевой. Это серьезно осложнило ситуацию, и МОК оказался в трудном положении — нельзя было ни проводить церемонию награждения, ни ее отменять. В результате было принято уникальное решение — Камилу допустили до личного старта, но все дальнейшие решения по результатам ее выступлений договорились принимать уже после Олимпиады. По итогам разбирательства.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Камила — олимпийская чемпионка, пока не докажут обратное

Таким ходом МОК ополчил против себя сразу всех. В России чемпионы остались без наград, а Валиева не справилась с грузом давления в личном турнире. Девушке дали выступить, но как можно показать свой максимум в такой ситуации? В то же время фигуристы США и Японии (особенно вторые) в целом были рады и командному серебру с бронзой. Но им не дают и этих медалей, а когда (или если) награждение все-таки состоится, сравнивать эту церемонию с официальным награждением в Пекине довольно наивно. Именно поэтому на встрече с президентом МОК Томасом Бахом американка Мэдисон Хаббелл, выступающая в танцах на льду с Закари Донохью, предлагала провести хотя бы «временную» церемонию в Китае. Выдать всем медали по результатам итоговых протоколов, но в случае иного судебного решения провести повторную.

Никита Кацалапов и&nbsp;Виктория Синицина (слева), Габриэла Пападакис и&nbsp;Гийом Сизерон (в&nbsp;центре), Мэдисон Хаббелл и&nbsp;Закари Донохью. Синицина и Кацалапов могли остаться без медали. Американцы тормозили их как могли

Теперь, спустя больше трех месяцев, логика «лучше синица в виде серебра в руках, чем золотой журавль в небе» для американцев не работает. Они и так ждут слишком долго, так пусть эти ожидания хоть чем-то оправдаются (по логике Чжоу). Правда, с юридической точки зрения сейчас чемпионами считаются фигуристы команды ОКР. В том числе и Камила Валиева, а вместе с ней Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — все они победители командного турнира Пекина, пока не докажут обратное. Для этого Спортивный арбитражный суд (CAS) должен признать нарушение Валиевой преднамеренным и наказать ее дисквалификацией минимум в несколько месяцев. И даже после этого вопрос о пересмотре результатов командного турнира может стать предметом для нового судебного процесса.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Судьба Валиевой сейчас в руках экспертов из РУСАДА

РУСАДА проводит внутреннее разбирательство касательно допинг-пробы Валиевой. Она была взята на чемпионате России, поэтому и подотчетно российской структуре. Американцы уже высказали свои претензии касательно этого обстоятельства. Но на критиков, в числе которых быстро записали и Чжоу, ополчились уже наши эксперты из мира фигурного катания. Отметились и Татьяна Тарасова, и Наталья Бестемьянова, и Ирина Роднина. Поддержку Камиле выразил даже президент России, на награждении олимпийцев Камиле и другим фигуристам выдали золотые колье — как временный аналог медалей. «Он может медали в граните отлить для себя и своей команды и повесить на шею. Все рассудит суд, будем стараться так или иначе его выиграть», — сказал в беседе с «СЭ» комментатор Дмитрий Губерниев о Винсенте.

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Шансы переписать итоги Олимпиады остаются даже в случае оправдательного приговора РУСАДА — если в дело вступает Спортивный арбитражный суд. Это не обязательное условие, а скорее опция, к которой теоретически имеют возможность прибегнуть МОК, ВАДА и ISU. Не исключено, что на итоговое решение повлияет сложная геополитическая обстановка. Однако CAS нередко показывал себя как действительно независимую структуру, которая в первую очередь оценивает факты и доводы. Поэтому говорить о том, как закончится суд, сейчас преждевременно. Напомним, что CAS уже принимал решение в пользу россиянки — выездная панель допустила Валиеву до личного первенства в Пекине.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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