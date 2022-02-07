Возьмут ли фигуристы еще золото в Пекине? Гарантированно — только Валиева

Лишь в женском одиночном катании представители сборной России являются несомненными фаворитами личных олимпийских турниров.

Олимпиада-2022

Командный турнир. Итоговое положение

1. Россия — 74

2. США — 65

3. Япония — 63

4. Канада — 53

5. Китай — 50

Сборная России не могла не победить в командном турнире на Играх в Пекине. Все разговоры перед стартом и особенно после первого дня соревнований о конкуренции со стороны США и какой-то якобы межгалактической зарубе так и остались не более чем словами. Как и должны были. Хотя по законам жанра все правильно — нужно было до последнего подогревать интригу у аудитории, иначе какой смысл вставать в полпятого утра по московскому времени, если и так все понятно?

Кацалапов — двукратный олимпийский чемпион, но с разными партнершами

Мнение же, что сборная США сама закопала свои шансы во второй соревновательный день, выставив в короткой программе Карен Чен и заменив у мужчин Нэйтана Чена на Винсента Чжоу, на мой взгляд, не выдерживает критики. Да, американская одиночница, будь то Чен или, скажем, Мэрайя Белл, могла выступить сильнее и не сваливаться на пятое место. Но когда у тебя серьезно проседают два вида — пары и девушки, шансов навязать реальную борьбу России с ее большим запасом прочности в трех видах из четырех попросту нет.

Это в Пхенчхане-2018 у Канады был исключительно ровный и конкурентный состав, где не проседал ни один вид: в парах, например, были чемпионы мира Меган Дюамель/Эрик Редфорд, в танцах — доминировавшие тогда Тесса Вирчу и Скотт Мойр, у девушек — Кэйтлин Осмонд, взявшая на Играх в Корее бронзу в личном турнире, а через месяц выигравшая ЧМ, у мужчин — многократный чемпион мира Патрик Чан, пусть он и был уже на излете карьеры.

В этот раз у США в плане кадров и близко не было ничего подобного, а сценарий получился идентичным тому, что было в Сочи-2014, когда сборная России точно так же выиграла командник досрочно — за один вид до конца соревнований. Тогда на лед «Айсберга» уже в ранге олимпийских чемпионов выходили Елена Ильина/Никита Кацалапов, сейчас в Пекине — Камилла Валиева.

Кацалапов, кстати, стал всего третьим в истории танцором, кто минимум дважды побеждал на Олимпиаде — до него это удавалось только Евгению Платову (1994,1998, оба раза в дуэте с Оксаной Грищук), а у канадца Мойра три титула (2010 — личное первенство, 2018 — личное и командное). И первым, кто сделал это с двумя разными партнершами.

Обыграть Сунь и Хан можно только в случае их ошибок

Сможет ли Никита догнать Мойра и тоже стать трехкратным? Перед началом Игр многие считали, что Синицына/Кацалапов способны даже посоперничать с французами Габриэлой Пападакис/Гийомом Сизероном за золото. На мой взгляд, это было чересчур оптимистичное мнение, хотя два предыдущих сезона россиян судили очень щедро. Может быть, даже слишком щедро.

Сейчас, когда они дважды проиграли американцам и в короткой, и в произвольной программах — сначала Мэдисон Хаббел/Захари Донахью, а затем и Мэдисон Чок/Эвану Бейтсу, ура-патриотический оптимизм должен сойти на нет. Предстоит тяжелая борьба за медаль любого достоинства. Хотя, учитывая, что Синицына/Кацалапов перенесли коронавирус, а у партнера была травма спины, из-за которой пара даже снялась с чемпионата России, такой расклад не выглядит удивительным. Впрочем, мы не знаем, какие в этот раз существуют негласные кулуарные договоренности в плане распределения мест и медалей (не только в танцах, а вообще) — а это неотъемлемая часть мира фигурного катания.

В этом смысле, кстати, совершенно точно не стоит удивляться поражению Анастасии Мишиной и Александра Галлямова от китайцев Сунь/Хан в короткой программе. Легендарные двукратные чемпионы мира на домашних Играх, олимпийского золота у них еще нет, другого шанса уже не будет — все более чем очевидно, ничего удивительного и скандального. Не стал бы заострять внимание на падении россиян с поддержки в конце произвольной программы — во многом это случайность, но очевидно, что выиграть в личном турнире они могут только в одном случае: собственного абсолютно безупречного проката максимальной сложности и помарок у Сунь/Хань, причем их должно быть достаточно количество для того, чтобы судьи не смогли закрыть на них глаза.

Пока же видится, что у России в Пекине в фигурном катании будет два золота: помимо командника вы сами знаете где.