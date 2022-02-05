Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 11:20

Трусова была недалека от тройного акселя. Щербакова приближается к Валиевой, возвращая четверные

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Getty Images
Как в субботу прошла тренировка наших фигуристок в олимпийском Пекине.

После не самого удачного дня в рамках командника (хотя к нашим фигуристам почти никаких претензий не предъявить) хотелось зарядиться чем-то позитивным — только не тестом на коронавирус. Тесты у журналистов, работающих на фигурном катании, отрицательные, поэтому с утра можно было наслаждаться выступлениями наших девушек на тренировочном катке Capital Indoor Stadium (или по-советски Столичного дворца спорта).

Камила Валиева. Антон Сихарулидзе: «Пусть первые номера катают и произвольную!»

Трусова продолжает бороться за триксель

Это и сделал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который записал на видео несколько успешных попыток четверных наших девушек.

Под музыку наши девчонки катали сегодня короткие программы.

Что стоит отметить: Трусова на этот раз не безапелляционно упала с тройного акселя, а цеплялась за лед руками. И за такой триксель вполне могла получить от некоторых судей -4. Что важно для Саши — сделать так, чтобы тройной аксель, стоящий 8 балллов, был эффективнее двойного, стоящего 3,3 балла. При падении двойной однозначно сильнее. Но если тройной хотя бы приземлить, получить минусовые оценки, но избежать штрафа в балл за падение — весы выравниваются. Так что, может быть, эта попытка все-таки приближает Сашу к мечте.

А аксель очень важен в этот раз на Олимпиаде — при провале на нем в короткой программе можно улететь в предпоследнюю разминку на произвольной и вообще остаться без медали. Ну это, конечно, если мы не принимаем во внимание всерьез формулу Александры «я не борюсь за медали».

Сборная России в&nbsp;командных соревнованиях. Все по плану или все пропало? Как нашим фигуристам спасти командный турнир

Щербакова становится сильнее

Что касается Щербаковой, ее прогон под музыку был неудачным — она ошиблась на приземлении с лутца на каскаде с риттбергером и второй прыжок прицепила уже, если угодно, чисто формально. С другой стороны, Анна стремительно набирает форму и стабильно штампует и четверной флип, и четверной лутц, и каскады с ним. Это может означать, что чемпионка мира будет заходить на три квада в произвольной программе, а не на один, как ранее в этом сезоне. Что сильно меняет расклад не просто в борьбе за медали, но и конкретно за золото. Другое дело, что прыжки Щербаковой даже на короткометражках Ягудина не безошибочны, а судят нас пока в Пекине жестко. Все недокруты и неясные ребра могут увидеть.

По Валиевой и сказать ничего интересного нельзя. Чистый тройной аксель, чистый флип и чистый каскад тройной лутц + тройной тулуп. Ничего нового, и Камила абсолютно заслуженно идет представлять нашу сборную в короткой программе командного турнира.

Американка обещает побороться с русской девочкой

Заряженной вышла на тренировку и американка Карен Чен. Она даже сказала корреспонденту «СЭ», что готова побороться с одной из русских девочек в короткой программе, — правда, официально состав США пока не объявлен (напомним, разница в личных рекордах Валиевой и американок — более 15 баллов). Но ситуации вроде вчерашней между Донохью и Синициной и постоянная чехарда с составом на тренировках американской сборной наталкивают на мысль, что и словам Чен верить нельзя — завтра может выйти как она, так и Белл. Американцы подходят к команднику очень серьезно, пока — даже серьезнее, чем наши. И что Чен, что Белл настроены не подвести своих партнеров, сделавших все возможное в первый день:

— Я очень рада быть здесь. От Олимпиады только самые положительные впечатления. Стараюсь наслаждаться моментом и делаю все возможное для хороших выступлений. Вчера смотрела выступления нашей сборной в команднике. Это было просто прекрасно. Я была очень счастлива после всех прокатов. Горжусь нашими ребятами, их упорная работа принесла плоды.

Два очка преимущества над Россией — хороший результат. Я довольна, но еще больше я рада, что все откатали хорошо и уходили со льда с широчайшими улыбками. Это прекрасные эмоции. Готова завтра побороться с одной из русских девочек, но я не смотрю на соперниц, фокусируюсь на своем прокате, — сказала Чен.

Добавим, что ни одна девушка от сборной России на тренировке командного турнира не появилась. Традиционно россияне сегодня не разговаривали и с журналистами. Даже Диана Дэвис и Глеб Смолкин, на которых вроде бы не давит турнирная ситуация, сказали «sorry» американским медиа и прошли сквозь микст-зону.

Если 7 февраля некоторые фигуристы нашей сборной будут говорить в ранге олимпийских чемпионов — никаких вопросов не возникнет.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
8
2
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
За год до Олимпиады Непряева сломала руку, а в Пекине «вынесла» соперницу на финише: как Наталья шла к своей серебряной олимпийской медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Олимпиада 2022: Непряева завоевала первую медаль России в Пекине и старт биатлона. Онлайн-трансляция
Непряева — лучшая среди землян. А Йохауг просто инопланетянка
Сноубордист Хадарин: «На Олимпиаде сделали все для защиты от COVID-19»
Панжинский назвал заслуженным серебро Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
«Непряевой удалось снять напряжение в команде». Дементьев — о значимости серебра в скиатлоне
Ступак о 24-м месте в скиатлоне: «Получилось очень плохо. Это длится на протяжении всего сезона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Антон Сихарулидзе: «Пусть первые номера катают и произвольную!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости