Трусова была недалека от тройного акселя. Щербакова приближается к Валиевой, возвращая четверные

Как в субботу прошла тренировка наших фигуристок в олимпийском Пекине.

После не самого удачного дня в рамках командника (хотя к нашим фигуристам почти никаких претензий не предъявить) хотелось зарядиться чем-то позитивным — только не тестом на коронавирус. Тесты у журналистов, работающих на фигурном катании, отрицательные, поэтому с утра можно было наслаждаться выступлениями наших девушек на тренировочном катке Capital Indoor Stadium (или по-советски Столичного дворца спорта).

Трусова продолжает бороться за триксель

Это и сделал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который записал на видео несколько успешных попыток четверных наших девушек.

Под музыку наши девчонки катали сегодня короткие программы.

Что стоит отметить: Трусова на этот раз не безапелляционно упала с тройного акселя, а цеплялась за лед руками. И за такой триксель вполне могла получить от некоторых судей -4. Что важно для Саши — сделать так, чтобы тройной аксель, стоящий 8 балллов, был эффективнее двойного, стоящего 3,3 балла. При падении двойной однозначно сильнее. Но если тройной хотя бы приземлить, получить минусовые оценки, но избежать штрафа в балл за падение — весы выравниваются. Так что, может быть, эта попытка все-таки приближает Сашу к мечте.

А аксель очень важен в этот раз на Олимпиаде — при провале на нем в короткой программе можно улететь в предпоследнюю разминку на произвольной и вообще остаться без медали. Ну это, конечно, если мы не принимаем во внимание всерьез формулу Александры «я не борюсь за медали».

Щербакова становится сильнее

Что касается Щербаковой, ее прогон под музыку был неудачным — она ошиблась на приземлении с лутца на каскаде с риттбергером и второй прыжок прицепила уже, если угодно, чисто формально. С другой стороны, Анна стремительно набирает форму и стабильно штампует и четверной флип, и четверной лутц, и каскады с ним. Это может означать, что чемпионка мира будет заходить на три квада в произвольной программе, а не на один, как ранее в этом сезоне. Что сильно меняет расклад не просто в борьбе за медали, но и конкретно за золото. Другое дело, что прыжки Щербаковой даже на короткометражках Ягудина не безошибочны, а судят нас пока в Пекине жестко. Все недокруты и неясные ребра могут увидеть.

По Валиевой и сказать ничего интересного нельзя. Чистый тройной аксель, чистый флип и чистый каскад тройной лутц + тройной тулуп. Ничего нового, и Камила абсолютно заслуженно идет представлять нашу сборную в короткой программе командного турнира.

Американка обещает побороться с русской девочкой

Заряженной вышла на тренировку и американка Карен Чен. Она даже сказала корреспонденту «СЭ», что готова побороться с одной из русских девочек в короткой программе, — правда, официально состав США пока не объявлен (напомним, разница в личных рекордах Валиевой и американок — более 15 баллов). Но ситуации вроде вчерашней между Донохью и Синициной и постоянная чехарда с составом на тренировках американской сборной наталкивают на мысль, что и словам Чен верить нельзя — завтра может выйти как она, так и Белл. Американцы подходят к команднику очень серьезно, пока — даже серьезнее, чем наши. И что Чен, что Белл настроены не подвести своих партнеров, сделавших все возможное в первый день:

— Я очень рада быть здесь. От Олимпиады только самые положительные впечатления. Стараюсь наслаждаться моментом и делаю все возможное для хороших выступлений. Вчера смотрела выступления нашей сборной в команднике. Это было просто прекрасно. Я была очень счастлива после всех прокатов. Горжусь нашими ребятами, их упорная работа принесла плоды.

Два очка преимущества над Россией — хороший результат. Я довольна, но еще больше я рада, что все откатали хорошо и уходили со льда с широчайшими улыбками. Это прекрасные эмоции. Готова завтра побороться с одной из русских девочек, но я не смотрю на соперниц, фокусируюсь на своем прокате, — сказала Чен.

Добавим, что ни одна девушка от сборной России на тренировке командного турнира не появилась. Традиционно россияне сегодня не разговаривали и с журналистами. Даже Диана Дэвис и Глеб Смолкин, на которых вроде бы не давит турнирная ситуация, сказали «sorry» американским медиа и прошли сквозь микст-зону.

Если 7 февраля некоторые фигуристы нашей сборной будут говорить в ранге олимпийских чемпионов — никаких вопросов не возникнет.