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Сегодня, 12:30

Серебряные слезы. Что случилось с Трусовой и как она с этим справится

Фигуристка Трусова отказывалась выходить на церемонию награждения Олимпиады в Пекине
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Александра Трусова на олимпийском пьедестале.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эмоции Александры Трусовой после завоевания серебряных медалей никого не оставили равнодушным.

На Олимпиаде свои правила

«Я ненавижу этот спорт... Я никогда больше не выйду на лед!» — самые эмоциональные слова Олимпийских игр в Пекине. Слезы Александры Трусовой войдут в историю наравне с феноменальными пятью четверными прыжками.

«Я не виновата, что журналисты ходили за мной по пятам и все снимали», — скажет уже успокоившаяся Трусова, объясняя (возможно, сама себе) эмоции после прокатов. И, наверное, многие с ней согласятся — во всем виноваты медиа и камеры.

Но все-таки это не совсем так. Чтобы соревноваться на Олимпийских играх, мало уметь только выполнять сложнейшие элементы. Тут нужно нести ответственность — за собственные поступки, питание, слова. Нести ее по-взрослому, даже если ты ребенок.

На Олимпиаде другие правила. Здесь соревнуются (как правило) взрослые люди, которые понимают, где находятся. Сделал шаг на олимпийскую арену — и ты автоматически на глазах у всего мира. Переодеваешься ты или получаешь последние указания от тренера, плачешь или смеешься — тебя будут снимать всегда. Если хочешь спрятаться — уйди с арены, уединись. Другого способа нет.

Александра Трусова. Пять четверных почти привели Трусову к званию олимпийской чемпионки. Но она уступила Щербаковой

Быть кумиром — большая ответственность

У нашей биатлонистки Ирины Казакевич за несколько дней до женской эстафеты умер отец. В 46 лет, от рака. Ира завоевала серебро (первую олимпийскую награду в своей карьере!), а во время награждения смотрела на небо. В смешанной зоне о трагедии в семье не сказала ни слова. Ни слезинки, ни даже намека на горе.

Не все, конечно, могут так, как Казакевич. У девочек разный темперамент, да и Ира гораздо взрослее Саши — ей уже 24. Есть опыт в том числе общения с журналистами. Хотя Трусова за свою жизнь наверняка дала больше интервью, чем Ирина. Сравните даже количество подписчиков в Instagram: у Казакевич — 9 тысяч, у Трусовой — 617 тысяч.

Анна Щербакова. Щербакова — юная леди. Трусова — маленький гений. Колонка Сихарулидзе

Быть кумиром сотен тысяч девчонок — это большая ответственность. Даже если ты внутри — точно такая же маленькая девочка, как они. Саша, конечно, всему научится. А пока — спасибо ей за эмоции и за урок. Может быть, это станет знаком для родителей, которые думают, что олимпийская медаль — это сплошные зефирки. И для международной федерации, которая, кажется, начала понимать, что зарабатывать на соревнованиях, которые так влияют на детей — морально и физически, — это очень спорная тема.

А Трусова сильная, она оправится от этой ситуации и пойдет вперед. Но не каждый может как Саша.

Сергей Дудаков и&nbsp;Даниил Глейхенгауз делают селфи с&nbsp;олимпийской чемпионкой Пекина Анной Щербаковой.
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Олимпиада
Александра Трусова
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