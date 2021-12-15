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Жулин: «Вряд ли Косторная успеет восстановиться к Олимпиаде после травмы»

13:16
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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал травму фигуристки Алены Косторной.

«Жалко, что она получила травму, но там есть кем заменить, — приводит слова Жулина Eurostavka. — Конечно, психологически ей тяжело, ведь до Олимпиады меньше двух месяцев. Человек стремился попасть на турнир. Думаю, что Алена вряд ли успеет восстановиться к Олимпиаде и набрать оптимальную форму».

Ранее стало известно, что 18-летняя Косторная сломала кисть на тренировке и из-за этого снялась с чемпионата России. Точные сроки восстановления неизвестны, пока ей запретили физическую нагрузку на 20 дней.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/other/zhulin-somnevaetsya-chto-kostornaya-vosstanovitsya-ot-travmy-do-oi-2022

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Анна Горшкова все материалы автора
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