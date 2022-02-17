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Сегодня, 17:21

Жулин о четвертом месте Валиевой: «Смотрел и плакал. Такой трагедии мир не видел»

Жулин отреагировал на четвертое место Валиевой на Олимпиаде в Пекине
Георгий Скобликов
Александр Жулин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоги женской произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине.

— Откровенно говоря, я смотрел в машине и плакал. Такой трагедии мир не видел, — сказал Жулин. — Эти люди из ВАДА уничтожили человека. Несмотря на то что я безумно счастлив катанию и Анечки Щербаковой, и Саши Трусовой, это блистательно, но это просто было уничтожение ребенка на протяжении всей последней недели. У нее сдали нервы, совершенно не осталось сил. Думаю, Камила каждую ночь засыпала и просыпалась с ощущением того, что она нарушила эти правила. Представляю, что у нее на душе. Отвратительная, омерзительная ситуация.

По итогам женского одиночного проката российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала четвертой.

Фигурное катание
Олимпиада
Александр Жулин
Камила Валиева
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