Жулин о четвертом месте Валиевой: «Смотрел и плакал. Такой трагедии мир не видел»

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоги женской произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине.

— Откровенно говоря, я смотрел в машине и плакал. Такой трагедии мир не видел, — сказал Жулин. — Эти люди из ВАДА уничтожили человека. Несмотря на то что я безумно счастлив катанию и Анечки Щербаковой, и Саши Трусовой, это блистательно, но это просто было уничтожение ребенка на протяжении всей последней недели. У нее сдали нервы, совершенно не осталось сил. Думаю, Камила каждую ночь засыпала и просыпалась с ощущением того, что она нарушила эти правила. Представляю, что у нее на душе. Отвратительная, омерзительная ситуация.

По итогам женского одиночного проката российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала четвертой.