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Сегодня, 11:42

Жулин объяснил ошибки Кондратюка и Мозалева в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о выступлении российских одиночников в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

По итогам соревновательного дня Евгений Семененко занимает седьмое место (95,76). Марк Кондратюк на 15-й позиции (86,11). Андрей Мозалев находится на 23-й строчке (77,05).

«Семененко — умница, очень хорошо, сделал свой максимум, показал чистейший прокат. Марку не хватило сил, он отдал все за команду, там катался блистательно, сегодня он был «пустой». Мозалев допустил две грубые ошибки и сам себя отправил на такую нехорошую позицию, возможно, сказалась нехватка опыта, не думаю, что он расслабился, просто какая-то техническая ошибка произошла», — приводит слова Жулина ТАСС.

Также он оценил выступления фигуристов из других стран.

«Натан Чен, конечно, был сегодня хорош. Думаю, он навсегда запомнил свою прошлую Олимпиаду, где он был 17-м после короткой программы, сейчас все отдал. Два японца были очень хороши, Ханю, к сожалению, не справился с четверным сальховом, думаю, на золото ему будет претендовать очень тяжело».

Перед произвольной программой лидирует американец Натан Чен (113,97). Второе место у Юмы Кагиямы из Японии (108,12). Замыкает тройку лидеров его соотечественник Шома Уно (105,90).

Источник: https://tass.ru/sport/13644715
Фигурное катание
Олимпиада
Александр Жулин
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