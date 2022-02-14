Тарасова отреагировала на решение МОК не проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о решении МОК не проводить церемонию награждения командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Награждать они обязаны. Главное — выиграть! А медали пусть себе вешают», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 14 февраля, стало известно, что МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, где сборная ОКР завоевала золото.

Помимо этого, сообщалось, что если 15-летняя фигуристка попадет в тройку призеров личного турнира, то церемония награждения на Олимпиаде проводиться не будет.

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.