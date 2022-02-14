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«Медали пусть себе вешают!» Тарасова — о решении МОК не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира

Тарасова отреагировала на решение МОК не проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о решении МОК не проводить церемонию награждения командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Награждать они обязаны. Главное — выиграть! А медали пусть себе вешают», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 14 февраля, стало известно, что МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, где сборная ОКР завоевала золото.

Помимо этого, сообщалось, что если 15-летняя фигуристка попадет в тройку призеров личного турнира, то церемония награждения на Олимпиаде проводиться не будет.

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

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Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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