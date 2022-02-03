Великова оценила перспективы сборной России на командном турнире на Олимпиаде в Пекине

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова оценила состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Я не знаю, какие команды кого выставили, — приводит слова тренера «Газета.Ru». — Но у сборной России хороший состав. Единственное — я думала, что Андрей Мозалев будет в короткой программе. Однако, насколько я знаю, перед произвольной программой будут меняться пары и девочки. Но если бы была смена, я бы Андрея поставила в короткую программу, он хорошо ее катает. А Кондратюка бы уже на произвольную — но это мое мнение, не я решаю«.

По мнению Великовой, тренер Этери Тутберидзе поменяет фигуристку Камилу Валиеву на Александру Трусову.

«У Александры по короткой программе совершенно определенные элементы, она не делает три с половиной оборота. А в произвольной, если не будет личной ответственности, Трусова может пять четверных сделать. У Щербаковой такого нет. Это все-таки не личное первенство, не так страшно выходить», — сказала она.

Великова с оптимизмом высказалась о шансах сборной России по фигурному катанию в командном турнире.

«Если мальчишки не подведут, то шансы на золото велики. У Рафаэля Арутюняна мальчик-американец Нейтан Чен — серьезный. А так, конечно, шансы есть — больше, чем у других. Не хочу мальчиков очернять, но я знаю, что и в Японии, и в США сильные ребята. И одиночники вызывают наибольшее беспокойство. С девочками все понятно, пары у нас лучшие. В танцах, считаю, второе-третье место может быть. Все нормально, думаю, проскочим», — подытожила тренер.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила состав сборной России на командный турнир на Олимпиаде в Пекине. В мужском одиночном катании команду представят Марк Кондратюк, в парах — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.