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Допинг

Сегодня, 22:32

Заседание Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой завершилось

Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой завершилось, информирует ТАСС. Слушание продолжалось почти 7 часов.

Ранее в пресс-релизе суда говорилось, что решение по делу 15-летней спортсменки планируется довести до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

Перед началом заседания появилась информация, что Валиева выступит по видеосвязи, само слушание проходило в формате видеоконференции.

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Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не согласились с решением дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой и оспорили его в CAS.

В пятницу, 11 февраля, Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой: взятый во время чемпионата России образец от 25 декабря 2021 года дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Одиночный турнир у женщин на Олимпийских играх-2022 стартует во вторник, 15 февраля, произвольную программу фигуристки покажут в четверг, 17 февраля.

Источник: tass.ru
ФК Олимпиакос (Пирей)
Камила Валиева
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